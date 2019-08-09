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Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы своей территорией

На официальном сайте летней Олимпиады-2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы изображены как часть Японии. Принадлежность островов к японской территории обозначена на интерактивной карте с маршрутом олимпийского огня.

На карте можно рассмотреть населенные пункты, расположенные вдоль маршрута. В них пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Олимпиаде. Участок с Южными Курилами на интерактивной карте невозможно увеличить.

Япония на протяжении многих лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Премьер Японии Синдзо Абэ 21 июля заявил, что планирует подписать мирный договор с Россией до того момента, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г.

Олимпиада в Токио будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 г., с 25 августа по 6 сентября 2020 г. пройдет Паралимпиада.

Спорные острова: между Россией и Японией