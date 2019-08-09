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Местные власти рассказали об обстоятельствах новых взрывов под Ачинском

Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) произошли в момент проведения работ по разминированию, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. В результате были ранены пять человек и поврежден автомобиль. В сообщении уточняется, что жители Каменки эвакуированы в пункт временного размещения поселка Малиновка.

В то же время ТАСС сообщает о восьми пострадавших при новых взрывах. «К нам в учреждение обратились восемь человек», – рассказали агентству в Ачинской межрайонной центральной больнице.

Пожар и взрывы на складе с боеприпасами в Красноярском крае начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места, были эвакуированы более 16 000 человек. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара и последующих взрывов человеческий фактор.

Ранее сегодня агентства со ссылкой на источники сообщили о новых взрывах на военном арсенале под Ачинском. По словам собеседников ТАСС и «Интерфакса», их причиной стало попадание молнии в площадки с боеприпасами. Представитель экстренных служб региона уточнил «РИА Новости», что из-за этого два пассажирских поезда, в которых находятся около 800 человек, будут направлены в объезд места взрыва.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии