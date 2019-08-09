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ТАСС сообщил о новом фигуранте дела о массовых беспорядках в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали нового фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника, задержанный – Дмитрий Васильев. Он доставлен на допрос в Следственный комитет России (СКР). Статус задержанного в рамках дела не уточняется.

Васильев может стать 13-м обвиняемым в массовых беспорядках в Москве, отмечает агентство.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. По итогам акции 27 июля СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее московские суды арестовали 11 фигурантов дела – Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. Суд также рассмотрит ходатайство об аресте Данилы Беглеца, который был объявлен в розыск и задержан 9 августа. Ни один из фигурантов вину не признал.

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