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Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы отправил под арест двенадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве – Данилу Беглеца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Беглец, ранее объявленный в розыск и задержанный 9 августа, арестован на срок до 9 октября.

Следователь в суде заявил, что есть видеозапись, на которой видно, как Беглец наносит удары сотрудникам правоохранительных органов, «тем самым препятствуя их законной деятельности». Свою причастность к преступлению фигурант не признал. Беглец просил суд выбрать меру пресечения, не связанную с арестом, поскольку у него двое детей 2018 и 2019 г. рождения, а «жена два месяца после кесарева сечения».

Не согласованная с московскими властями акция протеста прошла в Москве 27 июля. Протестующие требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. По итогам акции 27 июля следователи завели дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее московские суды арестовали 11 фигурантов дела – Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. Ни один из них вину не признал. Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании 13-го фигуранта – Дмитрия Васильева. Его статус в деле не уточняется.