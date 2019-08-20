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Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

Мещанский суд Москвы начал рассматривать иск Промсвязьбанка с требованием расторгнуть брачный договор одного из бывших владельцев банка Алексея Ананьева для взыскания с него 282 млрд руб. компенсации. Информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

На заседании суда представители сторон ходатайствовали об истребовании документов, которые частично удовлетворены, передает ТАСС. Следующее заседание назначено на 12 сентября. На нем стороны должны будут заявить о своих позициях.

Согласно материалам дела, брачный договор был заключен за два месяца до решения ЦБ о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка. Согласно заключенному договору, Алексей Ананьев передал своей супруге Дарье все принадлежащее ему недвижимое имущество и около 5 000 произведений искусства. Помимо этого, за два месяца до введения временной администрации в Промсвязьбанке состоялась сделка по передаче супруге Ананьева здания Института русского реалистического искусства, расположенного на Дербеневской набережной в Москве.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Всего в перечне арестованного имущества было более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

Арестованное имущество записано не только на братьев Ананьевых, но и их родственников. В июне этого года суд снял арест с части активов Дмитрия Ананьева, с одного из самолетов, принадлежащих Алексею Ананьева. Помимо этого суд снял обеспечение с 80% зарплаты и иных доходов Дмитрия Ананьева и с 80% доходов с банковских счетов его брата.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву