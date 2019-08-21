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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии, об этом он сообщил в Twitter.

Он также добавил, что своей прямолинейностью премьер сэкономила немало средств и усилий как для США, так и для Дании. Трамп выразил надежду на то, что позиция властей Дании изменится.

Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщала со ссылкой на источники The Wall Street Journal. По данным издания, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Позже Трамп подтвердил журналистам, что считает приобретение Гренландии «стратегически интересным». Он также пояснил, что по сути это «большая сделка в сфере недвижимости». Власти Гренландии заявили, что остров не продается, а датский премьер назвала идею абсурдной, писала The Guardian.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, имеющий стратегическое значение для освоения Арктики. Территория острова принадлежит Дании, но он обладает широкой автономией. Население Гренландии – 56 000 человек, большая его часть покрыта льдом.