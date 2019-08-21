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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Кроме того, американские власти рассматривали вопрос о единовременной крупной выплате Дании, размер которой не уточняется.

В середине августа The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп заинтересовался покупкой Гренландии. Позже президент США подтвердил журналистам, что считает приобретение острова «стратегически интересным».

Датский премьер Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что остров не продается, но открыт для бизнеса.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, имеющий стратегическое значение для освоения Арктики. Он также обладает большими запасами редкоземельных металлов, которые сейчас на мировой рынок в основном поставляет Китай.