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Кудрин назвал беспрецедентным применение силы полицией на акциях протеста в Москве

На протестных акциях в Москве, которые проводились из-за отказа независимым кандидатам в допуске на выборы в Мосгордуму, правоохранительные органы беспрецедентно применяли силу, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

На насилие со стороны правоохранительных органов обращал внимание Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), напомнил Кудрин. «Важно публично разобраться в каждом случае. Все должно всегда оставаться в правовом поле», – подчеркнул он.

Накануне, 20 августа, СПЧ заявил, что в отдельных случаях во время протестов в июле – августе в Москве правоохранительные органы нарушали права граждан. Совет обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.

За день до этого протесты впервые прокомментировал президент Владимир Путин. «Все это связано с электоральным циклом. В 2014 г. к выборам не было допущено 111 человек (прошлые выборы в Мосгордуму. – "Ведомости"). В этом году – 56, там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты», – сказал Путин.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из шести акций – 20 июля, 10 и 17 августа – были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.