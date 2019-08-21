Политика

Новости

Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8

Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам в Хельсинки информацию СNN о том, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманeэль Макрон обсудили по телефону целесообразность возвращения к формату G8 с участием России. «Там много других членов. Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов», – пояснил Песков.

На вопрос о том, обсуждалась ли эта инициатива во время переговоров в Хельсинки, Песков ответил отрицательно.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть обращение к ней стран G7 в случае принятия ими какого-то решениz, предполагающего участие российской стороны. На данный момент существует «Группа семи, и они принимают какие-то решения в своем кругу».

Телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США 21 августа сообщил, что Макрон во время последнего телефонного разговора предложил Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 г. Эту инициативу американский лидер собирается обсудить с участниками G7 на предстоящей встрече во Франции 24–25 августа. Сам Трамп 21 августа заявил, что обсуждение некоторых вопросов «было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7».

В свою очередь президент России Владимир Путин 19 августа на пресс-конференции перед началом переговоров с Макроном заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе G8, и всегда готова принять партнеров из «группы семи». «Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости», – говорил Путин.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал пригласить Россию к переговорам, но другие страны – участницы саммита высказались против этой идеи.