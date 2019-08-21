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CNN сообщил о намерении Трампа и Макрона пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 г., сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации президента США.

По словам собеседника телеканала, пригласить Россию предложил Макрон, а Трамп его поддержал. Эту инициативу президент США планирует обсудить с участниками G7 на предстоящей встрече во Франции, которая пройдет 24–25 августа.

В понедельник, 19 августа, во Франции прошла встреча Макрона и президента России Владимира Путина. После нее французский президент назвал Россию «глубоко европейской страной» и отметил, что верит в Европу, «простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». Накануне Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России на саммиты G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс по украинской проблеме.