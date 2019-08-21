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CNN сообщил о намерении Трампа и Макрона пригласить Россию на саммит G7

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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 г., сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации президента США.

По словам собеседника телеканала, пригласить Россию предложил Макрон, а Трамп его поддержал. Эту инициативу президент США планирует обсудить с участниками G7 на предстоящей встрече во Франции, которая пройдет 24–25 августа.

В понедельник, 19 августа, во Франции прошла встреча Макрона и президента России Владимира Путина. После нее французский президент назвал Россию «глубоко европейской страной» и отметил, что верит в Европу, «простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». Накануне Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России на саммиты G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс по украинской проблеме.

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Бизнес
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Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных батарей

Ведомости
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Американская сеть магазинов Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за возгорания нескольких ее солнечных батарей, сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

В иске говорится, что по состоянию на ноябрь 2018 г. как минимум в семи магазинах Walmart произошли пожары из-за солнечных батарей Tesla. Они уничтожили значительное число товаров, а магазинам потребовался существенный ремонт, что привело к потерям миллионов долларов.

Walmart обвиняет Tesla в халатности и некомпетентности ее сотрудников: у десятка установленных солнечных батарей были обнаружены серьезные проблемы, в том числе слабая проводка. Ритейлер требует возмещения ущерба, размер которого не уточняется, и обязать компанию Илона Маска демонтировать солнечные панели в более чем 240 магазинах.

Tesla купила энергетическую компанию SolarCity в 2016 г. за $2,6 млрд. Она занимается производством накопителей энергии и солнечных батарей нового типа для установки на крышах частных домов.

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Технологии
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ФАС выступила против создания единой интернет-платформы для телеканалов

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против законопроекта о создании единого поставщика контента 20 телеканалов в интернете, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства. ФАС указывает, что считает «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений. Также негативно оценили законопроект Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть».

Замминистра связи Алексей Волин сообщил изданию, что министерству известна позиция ФАС по законопроекту, оно запросило мнения федеральных каналов и крупнейших медиахолдингов.

Проект закона о создании единой интернет-платформы 23 июля внесли в Госдуму председатель комитета по информполитике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский. Документ предусматривает создание до 2020 г. единого поставщика контента 20 телеканалов, которого на конкурсе выберет Роскомнадзор и к которому не будут применяться антимонопольные ограничения. Претендовать на статус организации для онлайн-трансляций может только российская компания, у которой уже есть соответствующие договоры как минимум с двумя третями из 20 федеральных каналов.

Ранее сотрудники медиакомпаний говорили «Ведомостям», что единственный реальный претендент – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами. Сейчас у «Витрины ТВ» четыре совладельца: «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа», «Первый канал» и ВГТРК. О намерении присоединиться к проекту заявил в этом году и «Газпром-медиа». Представитель «Витрины ТВ» отмечал, что в случае принятия поправок компания будет участвовать в конкурсе Роскомнадзора.

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Политика
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Россия и Китай инициировали заседание Совбеза ООН из-за ракетных разработок США

Ведомости
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Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По словам дипломата, запрос о проведении экстренного заседания направили Россия и Китай, проведение встречи запланировано на 22 августа.

Пентагон ранее заявил о проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 км. По информации CNN, ракету выпустили с острова Сан-Николас в Тихом океане.

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.

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Политика
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии, об этом он сообщил в Twitter.

Он также добавил, что своей прямолинейностью премьер сэкономила немало средств и усилий как для США, так и для Дании. Трамп выразил надежду на то, что позиция властей Дании изменится.

Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщала со ссылкой на источники The Wall Street Journal. По данным издания, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Позже Трамп подтвердил журналистам, что считает приобретение Гренландии «стратегически интересным». Он также пояснил, что, по сути, это «большая сделка в сфере недвижимости». Власти Гренландии заявили, что остров не продается, а датский премьер назвала идею абсурдной, писала The Guardian.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, имеющий стратегическое значение для освоения Арктики. Территория острова принадлежит Дании, но он обладает широкой автономией. Население Гренландии – 56 000 человек, большая ее часть покрыта льдом.

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Финансы
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Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Ведомости
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Платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу, пишет РБК со ссылкой на источники. Предполагается, что для создания нового платежного решения будет использован сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов.

Платежная система обсуждает инициативу с банками, уточняет издание. Сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками – участниками проекта. По словам одного из собеседников издания, запущенная ЦБ в начале 2019 г. Система быстрых платежей (СБП) помешала международным платежным системам развивать аналогичные сервисы. «Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении», – отметил он.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках на территории России.

В системе участвуют ВТБ, «Открытие», «Русский стандарт», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

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Политика
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США поставят в Тайвань истребители F-16 на сумму $8 млрд

Ведомости
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Белый дом официально уведомил конгресс США о решении поставить в Тайвань 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента США. Уточняется, что сделка предполагает также поставку запасных частей и сопутствующего снаряжения.

В начале июня Bloomberg сообщил, что Пентагон и госдеп неофициально уведомили конгресс США о возможной сделке с Тайванем на поставку вооружения. В контракт предполагалось включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 комплексов Stinger. Также в него могут войти истребители F-16. Сделка может привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая – Пекин уже выразил протест в связи с сотрудничеством США и Тайваня в военной сфере.

У законодательной ветви власти США есть 30 дней на изучение нового военного контракта и его возможное блокирование. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан уже заявлял, что Пекин примет ответные меры для защиты своих интересов в случае выполнения сделки по поставке истребителей в Тайвань.

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Расследование СК подтвердило издевательства Михаила Хачатуряна над дочерьми

Ведомости
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Сотрудники Следственного комитета России (СКР) передали адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их, передает ТАСС со ссылкой на защитника одной из обвиняемых Сергея Паршина.

В июле СКР выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна. По мнению следствия, его действия в отношении дочерей должны квалифицироваться как истязания, насильственные действия сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера.

«Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема – в связи со смертью подозреваемого», – сказал Паршин. Адвокат подчеркнул, что описанные в постановлении обстоятельства дела признаны установленными фактами. В связи с этим защитники сестер Хачатурян надеются, что уголовное преследование девушек будет прекращено, поскольку они действовали в рамках самообороны.

В июле прошлого года тело Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери – Кристина, Ангелина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Суд сначала заключил их под стражу, но позже смягчил им меру пресечения.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации и настаивают, что были вынуждены защищать свою жизнь.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян

Политика
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«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Ведомости
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Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года. Об этом сообщил руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

Применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток, говорится в обращении.

В частности, речь идет о нарушении запрета пыток и права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, на тайну частной жизни и переписки, свободное волеизъявление избирателей, отмечается в обращении. Несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, полиция перекрывала улицы и использовала резиновые дубинки, нанося травмы демонстрантам, указывают авторы обращения. Были зафиксированы случаи отключения мобильного интернета в районе проведения акций. Авторы обращения указывают, что сотни участников демонстраций были арестованы, а их личные данные были анонимно опубликованы в интернете.

Индивидуальные жалобы будут направлены в ЕСПЧ, отмечается в обращении, но международная реакция может оказаться более оперативной. «Агора» призывает представителей ООН задать вопросы российским властям по поводу несоблюдения норм ООН по правам человека и назначить квалифицированных экспертов, которые могли бы дать юридическую квалификацию произошедшему в соответствии с международным правом.

Обращение к спецдокладчику ООН – это не судебная процедура, по итогам которой государство могут принудить к каким-либо действиям, объясняет Коротеев. Но это возможность получить быструю – в течение нескольких недель – реакцию на международном уровне. Не ожидая, как в случае с ЕСПЧ, нескольких лет. Это способ дать понять российским властям, что происходящее не является исключительно внутренней историей, говорит Коротеев.

В Москве с середины июля регулярно проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Несогласованные акции жестко разгоняла полиция. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

Политика
Новости

СПЧ попросил МВД, Росгвардию и СКР проверить случаи применения силы к протестующим

Ведомости
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Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить обоснованность и законность применения специальных средств и физической силы к участникам акций протестов 27 июля, 3 и 10 августа в Москве, говорится на сайте СПЧ.

«В целях подготовки традиционного доклада главе государства о практике реализации свободы собраний членами Совета был организован мониторинг соблюдения прав человека в ходе пресечения сотрудниками правоохранительных органов публичных мероприятий, состоявшихся в Москве 27 июля, а также 3 и 10 августа 2019 г.», – отмечается в сообщении. СПЧ считает, что в отдельных случаях сотрудники правоохранительных органов нарушали права граждан, участвовавших в акциях протеста, а также и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения. На сайте СПЧ указаны случаи, имеющие признаки нарушения прав человека путем превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митинг 10 августа проводился на проспекте Сахарова и был согласован мэрией Москвы. Он стал самым массовым за последние семь лет – его посетило около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники протестной акции призывали освободить задержанных во время предыдущих митингов, в том числе фигурантов дела о массовых беспорядках, а также зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы оппозиционеров. После согласованной акции протеста полицейские стали задерживать в центре Москвы не пожелавших разойтись участников акции.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Новости

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Ведомости
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Народная артистка России, актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – отмечается в сообщении. Администрация театра пообещала дополнительно сообщить о дате и месте прощания с актрисой.

Назарова родилась 17 июля 1940 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградский театральный институт им. Островского. В начале карьеры работала в Центральном детском театре (в настоящее время – РАМТ), затем много лет играла в театре им. Ермоловой.

Известна зрителям по ролям в фильмах «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах», сериалам «Бригада» и «Моя прекрасная няня». В 1976 г. удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2001 г. получила звание народной артистки России.

Политика
Новости

NYT сообщила о желании Трампа отправить заместителя Помпео послом в России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана, пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации. Как отмечает издание, кандидатуру Салливана должен будет одобрить сенат, однако Трамп торопит законодателей с его назначением.

У него «небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Москвой», добавляет газета. Ранее он участвовал в российско-американских консультациях по стратегической стабильности. Российскую делегацию на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Как напоминает NYT, Салливан до того, как присоединился к администрации Трампа в начале 2017 г., был практикующим юристом. В правительственных департаментах он работал старшим юристом. Во время президентства Джорджа Буша-старшего Салливан был сотрудником минюста, а при президенте Джордже Буше-младшем – советником Пентагона. Позже Салливан перешел на работу в госдепартамент, когда ведомство возглавил Рекс Тиллерсон.

На слушаниях в сенате в 2017 г. Салливан занял жесткую позицию по вопросам возможного вмешательства России в выборы 2016 г. и присоединения Крыма в 2014 г. «Я считаю, что мы должны быть решительными в своем ответе», – говорил он. «Вмешательство в наши политические процессы просто недопустимо. Это серьезная угроза нашему образу жизни, и мы должны максимально эффективно реагировать всеми имеющимися у нас средствами», – отмечал он.

Действующий посол США в России Джон Хантсман ранее подал заявление об отставке. Он сложит свои полномочия в октябре. Ранее The Wall Street Journal называла возможными кандидатами на пост посла в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

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