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Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8

Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он добавил, что в этом вопросе разделяет мнение Меркель. Среди претензий к России Джонсон отметил отравление семьи Скрипалей в Солсбери и ситуацию вокруг Украины.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила о необходимости реализации минских договоренностей для возвращения России в G7. «Однако в настоящий момент мы не добились такого успеха», – добавила канцлер.

Ранее о желании снова видеть Россию в G7 в 2020 г. заявил президент США Дональд Трамп. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита». Готовность рассмотреть решение стран-участниц о статусе России в G7 высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.