Политика

Новости

Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из СИЗО

Кремль приветствует решение суда в Киеве освободить из СИЗО главного редактора агентства «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что процесс обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной затянулся, Песков подчеркнул: «В Кремле никогда не говорили, что сегодня что-то планируется, поэтому я не знаю, откуда взята эта информация». На уточняющий вопрос, планируется ли обмен или нет, он ответил, что ему нечего добавить.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения под личное поручительство. Это произошло на фоне переговоров об обмене между Россией и Украиной. 21 августа РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что страны вышли на финишную прямую в переговорах по этому вопросу. Позже РБК уточнял, что речь идет об обмене «33 на 33», но отмечал, что в схеме не учитывается Вышинский. Источник издания говорил, что освобождение журналиста будет проходить по особой схеме. Его адвокаты заявляли, что он планирует отстаивать невиновность и не будет участвовать в обмене.

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, заявил 28 августа ТАСС, что обмен отодвигается на неопределенный срок. «Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», – сказал он.

Суд в Киеве освободил журналиста Кирилла Вышинского. Фото