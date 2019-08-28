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Суд в Киеве освободил из СИЗО главного редактора украинского «РИА Новости»

Ведомости
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Киевский апелляционный суд освободил главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из СИЗО под личное поручительство, передает ТАСС. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Журналист будет обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Во время заседания Вышкинский подчеркивал, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство, передает «РИА Новости». Прокуроры были не против смягчения меры пресечения.

Вышинского задержали 15 мая 2018 г. в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости — Украина». Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 17 мая этапировали в Херсон, где он был арестован. Арест продлевался восемь раз. 

Вышинский вину не признал, назвав обвинения ложью и манипуляцией. В июне он объявил о том, что отказывается от украинского гражданства, и обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. Путин комментировал дело Вышинского, отмечая, что того «задержали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции» и что это «абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика».

21 августа РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Позже РБК уточнял, что речь идет об обмене «33 на 33», но отмечал, что в схеме не учитывается Вышинский. Источник издания говорил, что освобождение журналиста будет проходить по особой схеме. Его адвокаты заявляли, что он планирует отстаивать невиновность и не будет участвовать в обмене.

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Против Ивана Жданова возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Ведомости
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудило 22 августа уголовное дело в соответствии с ч. 2 статьи 315 УК о неисполнении решения суда, сообщил в Twitter адвокат подозреваемого Владимир Воронин, выложив фотографию соответствующего уведомления.

«Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон», — пояснил Воронин.

Весной 2017 г. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) о защите чести и достоинства, признав фильм «Он вам не Димон» недостоверной информацией. Суд обязал авторов фильма удалить его. В частности, недостоверной была признана информация из расследования о том, что бизнесмен якобы дал премьеру Дмитрию Медведеву взятку через пожертвование земельного участка с усадьбой на Рублевке фонду «Соцгорпроект». Позже суд удовлетворил иск и «Соцгорпроекта». В октябре 2017 г. директор ФБК Роман Рубанов сообщил, что решение суда исполнено и фрагменты фильма про Усманова удалены, а на сайте ФБК и на YouTube-канале фонда размещены опровержения. Первоначальная версия фильма «Он вам не Димон» теперь доступна только в личном Youtube-канале Навального.

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Финансы
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РБК узнал о разработке Сбербанком собственной умной колонки

Ведомости
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Сбербанк начал разрабатывать собственную умную колонку, рассказали РБК три источника, близкие к банку. По словам одного из них, работа по проекту носит непубличный характер. Официальная презентация нового устройства состоится не ранее 2020 г., отметил источник. Сбербанк официально не комментирует данную информацию. Один из источников издания сообщил, что создаваемая колонка будет работать на основе голосового помощника Центра речевых технологий (ЦРТ), разрабатывающего системы распознавания лиц и голосов. Представитель ЦРТ отказался предоставить комментарий.

В начале февраля директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк. Об этом он сообщал в Facebook. В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ЦРТ разрабатывает голосового ассистента под рабочим названием «Варвара». В будущем компания собирается его монетизировать по лицензионной модели, отмечали источники газеты.

В начале августа Сбербанк разместил несколько вакансий для направления SberDevices, которые, по мнению РБК, указывают на то, что речь идет именно о разработке умной колонки. «У вас есть шанс в составе команды SberDevices стать создателем нового устройства и поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своем роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов», – приводит издание описание одной вакансий.

Центр речевых технологий был учрежден в 1990 г. В апреле Сбербанк объявил о покупке 51% акций центра у Газпромбанка. В результате сделки, закрытой 5 августа, долю в ЦРТ также получил венчурный фонд Digital Horizon.

Гаджеты под российскими брендами

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Бизнес
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Семья Гуцериевых возглавила рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Ведомости
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Семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева пятый год подряд возглавляет рейтинг богатейших российских семей, сообщает Forbes. Состояние бизнесмена и его близких журнал оценил в $5,65 млрд, за прошедший год оно сократилось на $320 млн. При этом состояние сына Гуцериева Саида увеличилось вдвое, так как отец передал ему долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам Гуцериев – доли в нефтяных компаниях и ритейлере «М.Видео», отмечает Forbes.

На втором месте рейтинга богатейших российских семей находятся Ротенберги. Суммарно состояние братьев Аркадия («Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «Минудобрения», TPS Avia, «СМП банк») и Бориса («СМП банк», «Газпром бурение»), а также сына Аркадия Игоря и дочери Лилии оценивается в $5,18 млрд. На третьей строчке рейтинга расположилась семья Шаймиевых («ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», ТГК-16). Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили состояние на $320 млн до $2,8 млрд. В топ-10 самых богатых российских семей также включены семья Гапонцевых (IPG Photonics) с состоянием в $2 млрд, Евтушенковы (АФК «Система») с $1,94 млрд, Рахимкуловы (Kafijat) с $1,89 млрд, Линники («Мираторг») с $1,6 млрд, Саркисовы («РЕСО-гарантия») с $1,6 млрд, Бажаевы («Русская платина», «Альянс алтын», Forte Village) c $1,51 млрд и Михайловы (группа «Черкизово») с $1,16 млрд.

В этом году Forbes установил порог отсечения в $1,16 млрд. Те семьи, что не смогли его преодолеть, не были включены в рейтинг. Как отмечает Forbes, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, содержащиеся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы, а оценки состояний семей Шамаловых («Сибур», банк «Россия») и Зубицких (группа «Кокс») составили менее $1 млрд.

Миллиардеры какого столетия оказались успешнее

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Бизнес
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Минсельхозу сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Ведомости
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Если закон «Об органической продукции» вступит в силу, это может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов. Об этом в письме руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предупредил исполнительный директор «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексей Попович, пишет «Коммерсантъ». Попович подтвердил отправку письма.

Выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками», предупредил исполнительный директор «Русбренда». В настоящее время в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортных органических товаров, имеющих международные сертификаты, выданные в основном ЕС, отмечается в письме. На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись «органический». С 1 января 2020 г. такая продукция становится нелегитимной, так как не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, говорится в письме.

Сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, поскольку в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены, подчеркнул также Попович.

В гипермаркетах Globus представлено около 680 артикулов органической продукции, из которых 626 подтверждены международными стандартами, рассказала руководитель отдела качества, устойчивого развития и экологии сети Полина Мурашкина. По ее словам, с 1 января реализация этих товаров будет невозможна. В Auchan отказались от комментариев. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Metro не ответили на вопросы.

Компания – производитель органического детского питания Hipp считает, что вступление в силу требований к маркировке надо отсрочить. Проблему может решить переходный период для доработки нормативной базы, заявили в Nestle.

Письмо «Русбренда» находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Она отметила, что продажа продукции не запрещается, а запрещается использование маркировки «органический». Попович подчеркивает, что это и означает снятие с продажи всей импортной органической продукции с 1 января.

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Политика
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В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

Ведомости
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В Новосибирске обрушились стена и перекрытия строящегося здания, под завалами могут находиться 11 строителей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС. Сообщение о ЧП поступило в 08.20 мск, отметили в ведомстве. Обрушение произошло на территории строящегося неэксплуатируемого здания на улице Ударной, 11а. «Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», – отметили в ведомстве.

Обрушение произошло на площади 350 кв. м, добавили в МЧС. Сейчас на месте ЧП работают 128 спасателей, привлечено 33 единицы техники.

К месту ЧП выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявили «РИА Новости» в городской администрации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает ТАСС. Ведомство сообщило о двух погибших.

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Бизнес
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«Распадская» выплатит дивиденды впервые с 2011 года

Ведомости
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Крупнейшая в России добывающая коксующийся уголь компания «Распадская» (на 88,2% принадлежит Evraz) впервые с 2011 г. заплатит дивиденды – 1,8 млрд руб. (или $26,4 млн по текущему курсу) за первое полугодие 2019 г., следует из сообщения компании.

За этот же период компания заработала $211 млн чистой прибыл, таким образом, дивиденды составляют всего 12,5% от нее.

В свободном обращении на Московской бирже находится 11,8% компании. Миноритарии, таким образом, получат 207,4 млн руб.

В 2012–2015 гг. «Распадская» была убыточной компанией и тратила всю нераспределенную чистую прибыль на погашение убытков. Из них компания вышла в 2016 г., но всю заработанную после этого чистую прибыль она направляла «на погашение убытков прошлых лет».

В марте 2019 г. совет директоров «Распадской» утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет платить акционерам при долговой нагрузке не выше 2 EBITDA. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и по итогам финансового года.

Финансы
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«Коммерсантъ» узнал о новой схеме привлечения клиентов микрофинансовыми организациями

Ведомости
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Микрофинансовые организации (МФО) стали использовать новую схему недобросовестного привлечения клиентов, пишет «Коммерсантъ». В частности, они предлагают гражданам по телефону от имени банков оформить кредит в офисе. За счет чужого бренда микрокредитные компании расширяют свою клиентскую базу, утверждает газета.

Как рассказали изданию в банках, в конце лета клиенты стали жаловаться на сотрудников МФО, предлагающих одобренный кредит наличными. В большинстве жалоб граждане указывают, что взять кредит им предлагали в офисе МФО, не связанной с банком. Сообщения о подобном способе кредитования, в частности, поступали от компании «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»), пишет «Коммерсантъ».

«Еще относительно недавно недобросовестные участники микрофинансового рынка мимикрировали под крупнейшие банки, используя в названии их наименования, однако сейчас от подобных игроков рынок неплохо зачищен... Звонки от имени кредитных организаций – это продолжение той же истории», – считает председатель правления Руна-банка Александр Арифов.

В свою очередь в МФО «Мигкредит» заявили, что участники рынка микрокредитования отрицательно оценивают такую схему привлечения кредитов. «Обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора», – пояснили в компании.

В конце июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому МФО запретят выдавать россиянам потребительские кредиты под залог жилья.

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Политика
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Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7

Ведомости
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Администрация президента США будет работать над возвращением России в G7, заявил в интервью Fox 59 госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», – ответил Помпео на вопрос журналиста, согласен ли он с заявлением Дональда Трампа, что Россия должна участвовать в саммите в следующем году.

Трамп ранее сказал, что Россию было бы целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7. Он пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу в следующем году. По информации CNN, эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России возвращение в G7 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Экономика
Новости

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Ведомости
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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 18,6 млн во II квартале 2019 г., или 12,7% населения страны, сообщил Росстат. Во II квартале прошлого года этот показатель был на уровне 12,5%.

Росстат объясняет рост уровня бедности тем, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 7,1% до 11 185 руб., инфляция составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%. При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%, отмечают в ведомстве.

При этом по сравнению с I кварталом численность малоимущего населения во II квартале снизилась на 1,6%. В январе – марте 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн, или 14,3% населения.

Минэкономразвития 26 августа ухудшило прогноз по уровню бедности на 2019 г. Он будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%.

Политика
Новости

Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Ведомости
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Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, учителей просят воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Министерство также рекомендует избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации. Особое внимание в документе уделяется соблюдению положений Конституции, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени.

В мае министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что к началу учебного года для учителей разработают правила поведения в соцсетях. Ввести соответствующие нормы поведения в кодекс профессиональный этики педагогов предложил депутат Госдумы Дмитрий Свищев после инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой. Она опубликовала в соцсетях свои фотографии в закрытом купальнике и в легком платье на фоне снега. Вскоре после этого ей пришлось уволиться из-за давления со стороны коллег.

Бизнес
Новости

Третья взлетно-посадочная полоса начнет работать в «Шереметьево» 1 сентября

Ведомости
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Аэропорт «Шереметьево» откроет третью взлетно-посадочную полосу (ВПП) 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Сроки ее ввода в эксплуатацию ранее неоднократно переносились.

Решение о создании новой полосы в «Шереметьево» было принято еще в 2009 г. Ее планировалось открыть к чемпионату мира по футболу 2018 г., но затем срок перенесли на март 2019 г.

Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко рассказывал «Ведомостям», что для аэропорта критически важно, чтобы ВПП-3 была запущена в 2018 г., чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию сильно изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт. Запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час.

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