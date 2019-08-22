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РБК узнал о планах России и Украины провести обмен по формуле «33 на 33»

Ведомости
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Россия и Украины близки к завершению процесса обмена удерживаемыми гражданами, обсуждается обмен по формуле «33 на 33» без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Два других источника – они знакомы с деталями переговоров с обеих сторон – подтвердили обсуждение обмена по этой формуле.

По словам одного из них, освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме. Будет ли главред включен в этот раунд обмена, он не уточнил. Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России принципиален факт его освобождения, подчеркнул другой источник.

Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, источники РБК сказать затрудняются.

Два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны, сообщили, что омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России. Пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что она находится в отпуске до понедельника, пока никаких встреч с ее участием не планируется.

Ранее 22 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, есть ли подвижки в вопросе обмена удерживаемых лиц, ответил: «Определенные контакты на этот счет осуществляются».

Накануне, 21 августа, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По их информации, сейчас стороны уточняют списки для обмена. Сам обмен может произойти до конца августа. По словам источника «Коммерсанта», на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре 2018 г. за нарушение российской границы.

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Экономика
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Moody's ухудшило прогноз по росту российской экономики

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по темпам роста российского ВВП в 2019 г. с 1,6 до 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет агентства.

Прогноз на 2020 г. остался на уровне 1,5%. Кроме того, Moody's ожидает, что инфляция в России составит 4,6% в 2019 г. и 4% в 2020 г.

Ожидается, что рост экономики замедлится также в Китае, Австралии, Японии, Южной Корее, Индии, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Германии и Италии. В целом мировая экономика, по прогнозам Moody's, вырастет на 2,7% в 2019 и 2020 гг.

По прогнозу Минэкономразвития до 2024 г., по итогам 2019 г. российский ВВП должен вырасти на 1,3%. В 2020 г. рост экономики ускорится до 2,1%, считают в министерстве.

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Бизнес
Новости

РБК: «дочка» «Газпрома» купит бурового подрядчика Ротенбергов за 47 млрд рублей

Ведомости
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Дочерняя структура «Газпрома» – «Газстройпром» – и владельцы буровой компании «Газпром бурение» во главе с бизнесменом Игорем Ротенбергом договорились о сумме сделки, в результате которой «дочка» газового холдинга предположительно получит контроль над его главным буровым подрядчиком, пишет РБК со ссылкой на источник в структурах «Газпрома» и собеседника, близкого к продавцам.

По информации одного из источников, за 100% «Газпром бурения» изначально продавцы хотели получить около 100 млрд руб., но в результате переговоров акционеры подрядчика согласились на меньшую сумму – 47 млрд руб. По словам источника, близкого к продавцам, сделка будет закрыта осенью. Структуры Ротенберга купили «Газпром бурение» в 2011 г. за 4,1 млрд руб.

Официальный представитель «Газпром бурения» заявил изданию, что Аркадий Ротенберг с 2011 г. инвестировал 40 млрд руб. в развитие компании (в том числе в покупку и ремонт бурового оборудования). Источник, близкий к «Газпром бурению», заявил РБК, что Ротенберги купили «Газпром бурение» с убытками и долгами по налогам, а выставили на продажу прибыльный актив. В 2010 г. чистый убыток компании оценивался в 2,8 млрд руб., налоговые долги и пени – 4 млрд руб. По итогам 2018 г. выручка «Газпром бурения» составила 79 млрд руб., чистая прибыль – 9 млрд руб. По итогам этого года прибыль компании ожидается на уровне 20 млрд руб.

На данный момент мажоритарным акционером «Газпром бурения» является Игорь Ротенберг с долей 78,8% акций. Еще 16,3% находятся в собственности у ЗПИФ «Оскар», 5% – у бизнесмена Александра Замятина. Представитель семьи Ротенбергов и руководитель пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов не стали комментировать РБК информацию о сделке.

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Политика
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Суд отказался продлить арест Навальному из-за его госпитализации

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы отказался продлить срок административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному, засчитав ему время госпитализации в срок ареста, передает «Интерфакс».

«Суд не находит оснований для приостановления ареста Навального», – заявил судья Валентин Кулешов.

С заявлением о приостановлении ареста оппозиционера в суд обратился начальник спецприемника № 1, где Навальный отбывает арест на 30 суток. Согласно заявлению, начальник спецприемника попросил суд «рассмотреть вопрос о приостановлении исполнения наказания на период нахождения Навального в стационаре и определить порядок его дальнейшего исполнения».

Навального направили в спецприемник для отбывания ареста 24 июля. Ранее суд признал его виновным в призывах к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста. Через три дня политик стал жаловаться на плохое самочувствие. 28 июля его отправили на лечение в 64-ю городскую больницу. Врачи поставили ему диагноз: аллергическая реакция в виде крапивницы. После лечения 29 июля политика направили обратно в спецприемник.

1 августа Навальный подал заявление в Следственный комитет, в котором утверждал, что его отравили в спецприемнике. Он требовал провести химико-токсикологическую экспертизу для выявления отравляющего вещества, просил изучить видео с камер и проверить сотрудников спецприемника на предмет превышения должностных полномочий и халатность. Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев утверждал, что в анализах политика отравляющие вещества обнаружены не были.

Все административные аресты Алексея Навального

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Экономика
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Минэкономразвития выступило против дальнейшего сокращения прав миноритариев

Ведомости
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Министерство экономического развития считает «оптимальным» нынешний порог в 1% акций, позволяющий акционерам обращаться в суд с исками о возмещении убытков акционерного общества (АО) к его менеджерам и членам совета директоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с позицией ведомства. По его словам, изучить возможность повышения порога поручил президент Владимир Путин.

Собеседник агентства сообщил, что в Минэкономразвития считают нецелесообразным повышение порога, «поскольку общая доля акций, принадлежащих владельцам минимального пакета, как правило, не превышает 10%». Существующий ценз, по мнению Минэкономразвития, позволяет миноритарным акционерам объединяться, чтобы подавать коллективные иски к руководству акционерного общества, защищая компанию от недобросовестных действий руководства.

15 августа Путин подписал указ, усложняющий доступ миноритариев к информации о других акционерах и компании. По закону акционеры, владеющие как минимум 1% голосующих акций, могут запросить информацию о других акционерах. Согласно поправкам, теперь регистратор сможет им в этом частично или полностью отказать, если у эмитента бумаг есть право на ограниченное раскрытие информации.

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Политика
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Суд назвал сумму требований Московского метрополитена к оппозиционерам

Ведомости
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Коптевский суд Москвы оставил без движения до конца сентября исковое заявление ГУП «Московский метрополитен» на сумму 53 000 руб. к оппозиционерам, сообщила пресс-служба суда.

Иск зарегистрировали 21 августа. Ответчиками по нему выступают политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев.

Ранее иски к оппозиционерам подала компания «М.Такси Коммуникации» на 787 000 руб. Она обвинила Яшина, Галямину и Соловьева в простоях транспорта во время протестных акций.

До этого иски к политикам на 13 млн руб. подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и владелец ресторана «Армения» – ООО «Анкор».

Протестные акции проходят в Москве с середины июля. Причиной стал недопуск кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. Большинство акций проходили несанкционированно. 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256. Сейчас оппозиция подает запросы на проведение новых акций в Москве, но пока не получает одобрения от мэрии.

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Бизнес
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«Аэрофлот» прекратит полеты в Салехард с конца октября

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» уведомила власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о прекращении полетов по маршруту Москва – Салехард. Последний рейс запланирован на 27 октября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На официальном сайте «Аэрофлота» билеты по маршруту Москва – Салехард недоступны для покупки с 27 октября.

Сейчас «Аэрофлот» выполняет рейсы в столицу ЯНАО ежедневно. По словам директора ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина, сейчас идут переговоры с «потенциальными авиаперевозчиками, которые смогут занять высвободившийся слот». Он добавил, что маршрут Москва – Салехард является крайне востребованным у жителей региона.

«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот».

Кроме «Аэрофлота» в Салехард летают авиакомпании «Ямал», «ЮВТ-аэро» и «Скол».

Авиакомпания «Аэрофлот» на 51,17% принадлежит государству, более 45% акций находятся у частных инвесторов. Авиационный парк «Аэрофлота» насчитывает 364 самолета. С начала 2019 г. компания перевезла 34,6 млн пассажиров. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 г.

Политика
Новости

Служба такси подала иски к оппозиционерам о возмещении 787 000 рублей убытка

Ведомости
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Компания «М.Такси Коммуникации» подала в Тушинский суд три иска о возмещении убытков к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву, сообщает пресс-служба суда.

Иски поступили в суд в конце июля и начале августа. В них агрегатор такси просит возместить ущерб в 787 300 руб. от простоя транспорта. В пресс-службе Тушинского суда отметили, что исковые заявления пока не приняты к производству.

Ранее иски к оппозиционерам, в том числе Алексею Навальному и Любови Соболь, подали еще несколько организаций. 21 июля ГУП «Московский метрополитен» обратился в Коптевский районный суд с аналогичными требованиями. Сумма требования пока не уточняется. Кроме того, иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии

Экономика
Новости

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Ведомости
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Ущерб от паводка в Иркутской области оценивается в 35 млрд руб., сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС. По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек. 25 человек погибли и еще семь числятся пропавшими без вести.

Президент Владимир Путин посетил регион 19 июля. Он раскритиковал работу местных властей. На совещании с правительством Путин заявил, что первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности, а возглавить процесс ликвидации паводка.

Кроме паводка в Иркутской области сохраняется режим ЧС из-за лесных пожаров. По оценке врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова, территория горящего леса составляет 1,121 млн га.

Политика
Новости

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом сообщается на его странице в Twitter. «На территорию спецприемника заранее заехал автозак. Ожидаем четвертый арест подряд», – говорится в сообщении.

Накануне на выходе из спецприемника задержали муниципального депутата Юлию Галямину, в четверг суд в третий раз арестовал ее на 10 суток. Ранее также были задержаны на выходе из спецприемника глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Они были доставлены в суд и снова отправлены под арест. Яшина 20 августа арестовали четвертый раз подряд.

Янкаускасу тоже грозит четвертый арест подряд. Он и другие оппозиционеры были задержаны в связи с несогласованными акциями в Москве. В столице с середины июля проходят протесты из-за выборов в Мосгордуму, большинство из них не были согласованы с властями.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

Политика
Новости

Суд отказался продлевать арест счетов на миллиард рублей по делу Абызова

Ведомости
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Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста нескольких счетов по делу бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму около 1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Как уточнил защитник, речь идет о счетах сына Абызова, ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний. Срок ареста, наложенного на эти счета, истекает 25 августа.

В июле представитель Басманного суда Юнона Царева сообщила журналистам, что арест наложен на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые находятся на счетах Абызова. Она не уточнила, в каких банках обвиняемый в мошенничестве экс-министр хранил свои средства.

Кроме того, в апреле суд арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала экс-министру.

Абызов, занимавший с 2012 по 2018 г. должность министра по координации деятельности открытого правительства, был задержан в мае текущего года. Он обвиняется в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов сейчас находится в СИЗО, свою вину он не признал.

Хроника преследований российских бизнесменов

Недвижимость
Новости

Россияне выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости

Ведомости
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Российские миллионеры выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости, показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, чаще всего среди иностранцев недвижимость в Испании в прошлом году покупали граждане Великобритании. Доля покупателей из Соединенного Королевства составила 16,6%.

В первую десятку также вошли Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция, далее идут Румыния и Марокко (новички рейтинга), а также Китай и Нидерланды. При этом больше всего денег на покупку испанского жилья потратили американцы, которые платили до 2426 евро за 1 кв. м.

Россия выбыла из первой десятки, хотя еще в 2013 г. занимала третье место среди иностранных покупателей испанской недвижимости с долей 9,4%, отмечает Knight Frank. Помимо России список также покинула Норвегия.

В целом в 2018 г. цены на элитное жилье Испании продолжили расти, показало исследование, но продажи, наоборот, незначительно упали. Аналитики связали это с тем, что покупатели хотели дождаться ясности в вопросах Brexit и прекращения колебания валютных курсов.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

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