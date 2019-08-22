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РБК узнал о планах России и Украины провести обмен по формуле «33 на 33»

Россия и Украины близки к завершению процесса обмена удерживаемыми гражданами, обсуждается обмен по формуле «33 на 33» без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Два других источника – они знакомы с деталями переговоров с обеих сторон – подтвердили обсуждение обмена по этой формуле.

По словам одного из них, освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме. Будет ли главред включен в этот раунд обмена, он не уточнил. Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России принципиален факт его освобождения, подчеркнул другой источник.

Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, источники РБК сказать затрудняются.

Два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны, сообщили, что омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России. Пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что она находится в отпуске до понедельника, пока никаких встреч с ее участием не планируется.

Ранее 22 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, есть ли подвижки в вопросе обмена удерживаемых лиц, ответил: «Определенные контакты на этот счет осуществляются».

Накануне, 21 августа, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По их информации, сейчас стороны уточняют списки для обмена. Сам обмен может произойти до конца августа. По словам источника «Коммерсанта», на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре 2018 г. за нарушение российской границы.