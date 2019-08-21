Новости
Политика
Новости

СМИ: Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются, он может состояться до конца августа. При этом, как рассказал собеседник издания, на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре прошлого года за нарушение российской границы.

Информацию о скором обмене задержанными подтверждает источник РБК. Он утверждает, что решение о передаче моряков было принято еще давно и что скорее всего она произойдет в августе.

По данным «Коммерсанта», договоренность об обмене задержанными и осужденными лицами была достигнута после первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, который состоялся 11 июля. Один из собеседников РБК рассказал, что договоренность об обмене была достигнута на встрече Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа.

Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного в России режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, источник «Коммерсанта» сказать затруднился. Он также отказался отвечать на вопрос, кого в обмен на моряков выдаст России Украина. Источники РБК об этом также не сказали.

По данным «Интерфакса», Россия готовится выдать Украине пятерых осужденных за различные преступления. Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что пятерых украинцев, которых планируется передать Киеву, уже перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Фамилии этих людей пока не называются, однако журналистка Виктория Ивлева на странице в Facebоok сообщила, что в сизо у нее приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Кудрин назвал беспрецедентным применение силы полицией на акциях протестах в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На протестных акциях в Москве, которые проводились из-за отказа независимым кандидатам в допуске на выборы в Мосгордуму, правоохранительные органы беспрецедентно применяли силу, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

На насилие со стороны правоохранительных органов обращал внимание Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), напомнил Кудрин. «Важно публично разобраться в каждом случае. Все должно всегда оставаться в правовом поле», — подчеркнул он.

Накануне, 20 августа, СПЧ заявил, что в отдельных случаях во время протестов в июле — августе в Москве правоохранительные органы нарушали права граждан. Совет обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.

За день до этого протесты впервые прокомментировал президент Владимир Путин. «Все это связано с электоральным циклом. В 2014 г. к выборам не было допущено 111 человек (прошлые выборы в Мосгордуму. – "Ведомости"). В этом году – 56, там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты», – сказал Путин.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из шести акций — 20 июля, 10 и 17 августа — были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Кроме того, американские власти рассматривали вопрос о единовременной крупной выплате Дании, размер которой не уточняется.

В середине августа The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп заинтересовался покупкой Гренландии. Позже президент США подтвердил журналистам, что считает приобретение острова «стратегически интересным».

Датский премьер Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что остров не продается, но открыт для бизнеса.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, имеющий стратегическое значение для освоения Арктики.  Он также обладает большими запасами редкоземельных металлов, которые сейчас на мировой рынок в основном поставляет Китай.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы уведомление о шествии 31 августа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщил на своей странице в Facebook лидер партии Сергей Бойко.

Шествие должно начаться в 14.00 на Страстном бульваре у Пушкинской площади, а завершиться на проспекте Сахарова. Предполагаемое число участников — 10 000 человек.

Ранее заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа подали муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский. Они предложили провести мероприятия на проспекте Сахарова или проспекте Мира. Еще одну заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 31 августа подала группа муниципальных депутатов. Организатор акции Елена Русакова написала, что в случае необходимости эта заявка будет объединена с другими.

В Москве с середины июня проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Роспатент отказал дочерней компании РЖД в регистрации товарного знака «Стриж»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роспатент отказал Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в регистрации товарного знака скоростных пассажирских поездов «Стриж». Об этом говорится в решении ведомства, первым на это обратил внимание РБК.

Отказ в регистрации Роспатент объяснил тем, что заявленный ФПК товарный знак похож на эмблему одноименной логистической компании из Москвы. Сравниваемые знаки содержат тождественные словесные элементы «Стриж», а выполнение их заглавными буквами усиливает сходство, пояснило ведомство. Кроме того, по мнению Роспатента, у знаков схожи идея и графическое изображение.

Пресс-служба ФПК заявила РБК, что компания будет обжаловать решение Роспатента.

Поезда «Стриж» «дочка» РЖД впервые купила в 2011 г. у испанской Talgo за 5,4 млрд руб., через три года она сообщила о закупке дополнительных вагонов на 8,3 млрд руб. «Стрижи» курсируют по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Берлин. Товарный знак, который пыталась зарегистрировать ФПК, представляет собой изображение птицы и надпись «Стриж» на синем фоне.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. Там говорится, что на выходе из спецприемника Галямину встретили сотрудники 2-го оперативного полка и сообщили, что повезут ее в ОВД «Тверское». Сообщается также, что депутату пришлось вызвать скорую помощь из-за давления.

Галямину задержали на выходе из спецприемника уже второй раз. Первый раз она была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста.

На выходе из спецприемника также были задержаны глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Они были доставлены в суд и снова отправлены под арест. Яшина 20 августа арестовали четвертый раз подряд.

Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованной акций у мэрии 27 июля. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным МВД, на акции были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. После этой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после иска к организаторам акции 27 июля

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после критики из-за иска к организаторам акции 27 июля. На это обратил внимание «Дождь».

Ранее компания «Анкор», которая владеет рестораном, подала иск к Алексею Навальному и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму – Илье Яшину, Любови Соболь, Юлии Галяминой и др. Она потребовала взыскать с них ущерб в виде упущенной выгоды в 550 000 руб. из-за акции 27 июля. Иски к оппозиционерам также подали «Мосгортранс» и ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

После того как стало известно об иске, пользователи Facebook обрушили рейтинг ресторана «Армения», писал «Коммерсантъ». Негативные отзывы на него также появились в TripAdvisor, но там рейтинг ресторана практически не изменился.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Политика
Новости

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс». Отклонить иск оппозиционера просил Мосгоризбирком на основании того, что его нужно было подавать в течение 10 дней после решения окружного избиркома (до 26 июля). Представитель ЦИК и прокурор поддержали ходатайство Мосгоризбиркома.

Защита Гудкова ссылалась на постановление пленума Верховного суда от 2011 г., согласно которому все решения избиркомов, вплоть до Центризбиркома, оспариваются вместе, поэтому срок не пропущен.

В Telegram-канале политика говорится о намерении оспаривать отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму в вышестоящей инстанции – Конституционном суде.

Гудков сейчас находится под административным арестом – 30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за несогласованный митинг у мэрии 27 июля.

В начале августа Центризбирком отказал Гудкову в регистрации. По итогам проверки комиссии ему не хватило около 300 подписей для регистрации.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

Технологии
Новости

Reuters узнал о решении Alibaba отложить листинг в Гонконге из-за протестов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайский интернет-гигант Alibaba решил отложить размещение акций на $15 млрд в Гонконге из-за протестов, которые продолжаются там третий месяц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, листинг, изначально планировавшийся на август, теперь состоится не раньше октября.

О планах Alibaba разместить акции в Гонконге впервые стало известно в мае, об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее, в 2014 г., Alibaba привлекла за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире.

В Гонконге уже более двух месяцев продолжаются антиправительственные протесты. В минувшие выходные на митинг там вышли более 1,5 млн человек. Сотни тысяч протестующих заполонили один из самых оживленных районов Гонконга, временно парализовав движение. В отличие от предыдущих акций этот митинг прошел мирно, люди выступали против беспорядков и насилия.

Сотни тысяч протестующих на улицах Гонконга

Стиль жизни
Новости

В Греции погиб основатель Музея русской иконы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов. Об этом сообщили в Facebook искусствовед Ирина Языкова и директор Научного центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов. На их сообщения обратил внимание «Правмир».

Вертолет разбился 20 августа возле острова Порос, погибли три человека. Посольство России в Греции подтвердило, что среди погибших двое россиян, их имена оно не называло.

Абрамов начал заниматься предпринимательской деятельностью в 1985 г.: он открыл кооперативы по пошиву изделий из кожи и меха. В 1991–2000 гг. работал в «Ингосстрахе», где отвечал за строительство зданий в Москве. Собеседники «Ведомостей» называли Абрамова владельцем «Плаза девелопмента». В портфеле компании десяток бизнес-центров в Москве, среди которых «Верейская плаза», «Минская плаза», «Порт плаза» и др.

Музей русской иконы был создан по инициативе Абрамова в 2006 г. На его сайте отмечается, что это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, преобразованная в общедоступный музей. Коллекция насчитывает 5000 экспонатов, в том числе раннехристианские и византийские древности VI–XIV вв., некоторые из них не имеют аналогов.

Недвижимость
Новости

Здание Третьяковской галереи на Крымском Валу закроют на 4–5 лет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Филиал Третьяковской галереи на Крымском Валу будет закрыт на реконструкцию ориентировочно с 2023 по 2027–2028 гг., рассказала в интервью «Известиям» гендиректор музея Зельфира Трегулова. На протяжении этого времени здание будет полностью недоступно для посетителей, уточнила она.

На время реконструкции в филиале на Крымском Валу часть экспозиции будет отправлена в хранилище, часть будет выставлена в здании на Кадашевской набережной, которое сейчас строится, пояснила Трегулова. Кроме того, в течение этих четырех-пяти лет Третьяковка планирует активно показывать свои коллекции по всему миру и в российских филиалах, которые к тому времени откроются во Владивостоке, Калининграде и Самаре.

Сейчас музей ведет переговоры с голландским архитектурным бюро Рема Колхаса ОМА/АМО, которое будет заниматься реконструкцией. Голландцы, по словам Трегуловой, будут работаться вместе с московским архитектурным бюро «Резерв».

Гендиректор Третьяковки подчеркнула, что проектирование выполняется на спонсорские деньги, а не на государственные, что ускоряет процесс. Однако сроки начала самой реконструкции зависят от того, как скоро будет готово хранилище, куда можно будет перевезти картины с Крымского Вала.

Какой может стать Новая Третьяковка после реконструкции

Бизнес
Новости

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство. Это обусловлено высокими расходами на обслуживание SSJ100 из-за длительных простоев в связи с ожиданием запчастей и ремонта, объясняет служба.

Более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик «Аэрофлот» и где у него нет серьезной конкуренции, объясняет источник РБК, близкий к ФАС. За счет повышения стоимости билетов авиакомпания компенсирует расходы на обслуживание Superjet.

Для решения этой проблемы ФАС предложила субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ100 и минимизировать их затраты при простоях самолетов. Размер возможной поддержки служба в письме не уточняет.

Налет SSJ100 в прошлом году составил 3,6 ч в сутки, а Airbus 320 и Boeing 737-800 – 10 и 11 часов в сутки соответственно. «Аэрофлот» – крупнейший эксплуатант российского самолета. Сейчас у него 49 SSJ100, в 2019–2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров. В мае самолет SSJ100 «Аэрофлота» потерпел крушение в «Шереметьево», погиб 41 человек.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow