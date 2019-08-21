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СМИ: Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными

Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются, он может состояться до конца августа. При этом, как рассказал собеседник издания, на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре прошлого года за нарушение российской границы.

Информацию о скором обмене задержанными подтверждает источник РБК. Он утверждает, что решение о передаче моряков было принято еще давно и что скорее всего она произойдет в августе.

По данным «Коммерсанта», договоренность об обмене задержанными и осужденными лицами была достигнута после первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, который состоялся 11 июля. Один из собеседников РБК рассказал, что договоренность об обмене была достигнута на встрече Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа.

Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного в России режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, источник «Коммерсанта» сказать затруднился. Он также отказался отвечать на вопрос, кого в обмен на моряков выдаст России Украина. Источники РБК об этом также не сказали.

По данным «Интерфакса», Россия готовится выдать Украине пятерых осужденных за различные преступления. Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что пятерых украинцев, которых планируется передать Киеву, уже перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Фамилии этих людей пока не называются, однако журналистка Виктория Ивлева на странице в Facebоok сообщила, что в сизо у нее приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.