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Суд частично удовлетворил иск фаната ЦСКА к Mash

Савеловский районный суд частично удовлетворил иск лидера одной из фанатских группировок ЦСКА – White Horse – Ильи Златогорова к Mash, обязав Telegram-канал опровергнуть порочащую истца информацию. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, суд взыскал с ответчика 30 000 руб. морального ущерба и обязал возместить истцу нотариальные расходы в размере 20 300 руб. и расходы на юриста на сумму 30 000 руб. В остальной части требований суд отказал. Истец сообщил, что доволен решением.

Златогоров подал иск к Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации в конце марта. Он просил признать порочащими и не соответствующими действительности сведения о его причастности к беспорядкам и задержании. Златогоров требовал обязать Mash опубликовать опровержение, а также взыскать с Telegram-канала 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб.

В декабре прошлого года Mash сообщил о задержании Златогорова. В публикации утверждалось, что лидер White Horse причастен к организации ноябрьских беспорядков на Воронцовом Поле перед матчем ЦСКА с итальянской «Ромой». Через несколько дней после этой публикации Златогоров сообщил, что его уволили с работы.