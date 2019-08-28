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В Лондоне начались протесты после решения о приостановке работы парламента

Массовые протесты начались в Лондоне после того, как королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Об этом передают британские СМИ. Акции оппозиции также проходят в Манчестере и Эдинбурге.

В Лондоне протестующие собрались в центре города, недалеко от резиденции премьер-министра, сообщает BBC. Демонстранты скандируют: «Защитим демократию, остановим Бориса», «Остановим переворот». Один из протестующих, изображающий Джонсона, вышел на Даунинг-стрит с лопатой и установил импровизированную могилу с надписью «Покойся с миром, демократия».

Толпы демонстрантов перекрыли главную дорогу рядом с парламентом, пишет The Guardian. Протестующие держат плакаты с надписью «Остановим переворот». Эта фраза стала главным лозунгом сегодняшнего протеста.

В среду, 28 августа, королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение приостановить работу парламента. С такой инициативой к ней обратился премьер Борис Джонсон. Работа парламента должна быть приостановлена с 9–12 сентября по 14 октября.

Приостановка связана с планами Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября. Позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями Brexit.