Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что предлагал президенту США Дональду Трампу купить российское гиперзвуковое оружие. По его словам, это произошло на встрече сторон в Осаке, где обсуждались общие договоренности о современном российском оружии. В частности, речь шла о гиперзвуковых ударных ракетных комплексах, которых, по словам Путина, пока нет ни у одной страны мира.
«Я Дональду [Трампу] сказал: Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут», – сказал Путин. Он добавил, что Россия готова к диалогу по этому вопросу, однако «внятного» ответа от Вашингтона пока нет.
15 августа советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что при разработке гиперзвукового оружия Россия использует украденные у США технологии. Это произошло после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел во время испытаний 8 августа. В результате ЧП пять человек погибли, еще трое получили травмы. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter заявил, что «Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России». По его словам, у США есть подобные, «но более продвинутые технологии». После взрыва радиационный уровень в Северодвинске оказался в 4–16 раз выше нормы.