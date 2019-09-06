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Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его руководителя Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями, пишет РБК. В пресс-службе ведомства сообщили изданию, что министерству стоило немалых усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок.

При этом поддержку в этом вопросе оказали первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов, а также зампред правительства Константин Чуйченко. «К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», — заявили в ведомстве.

Министерство указывает, что ожидает от правительства региона и администрации городов Тулун и Нижнеудинск документы, которые необходимы для выплат предпринимателям. Местные чиновники заняты подготовкой этих нормативных актов.

Ранее Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области заявил, что недоволен эффективностью министерства и действиями Орешкина, который предпочел поездку на Восточный экономический форум посещению пострадавшего региона. «Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили», — заявил Мутко (цитата по РИА Новости). Ранее и сам Мутко подвергался критике за недостаточную эффективность действий по ликвидации последствий паводка. В июле президент Владимир Путин указывал ему, что работа ведется медленно, плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, восстановление жилья и инфраструктуры. «Конечно, просто стыдно, что сегодня мы вместе здесь так работаем с губернатором, муниципалитетами», – говорил тогда Мутко.

В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин дважды посещал пострадавшие районы – в июле и начале сентября.