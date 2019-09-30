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Суд приобщил к делу Устинова видео его задержания

Мосгорсуд приобщил к материалам дела актера Павла Устинова видеозапись его задержания, сообщает корреспондент «Ведомостей». Ранее суд первой инстанции не стал рассматривать это видео.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Устинову, которого приговорили к 3,5 года колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) на акции 3 августа. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Актер не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро.

Журналист телеканала «Дождь» Василий Полонский, освещавший акцию 3 августа, ранее давал показания в суде. Он был очевидцем задержания Устинова. По его словам, Устинов стоял возле выхода из метро с телефоном и наушниками в руках и не видел, как на него побежала группа омоновцев. В какой-то момент Устинов и Лягин столкнулись и потеряли равновесие. Той же версии придерживался сотрудник Amnesty International Олег Козловский, который снял на видео задержание Устинова. «Он перед собой от неожиданности поднял руки, один из сотрудников споткнулся и упал, второй споткнулся об этого сотрудника».

Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный Устинову приговор, поскольку сочли его незаконным. Кроме того, в Москве проходили одиночные пикеты в поддержку Устинова.

20 сентября Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде до вступления в силу приговора. Судья Юлия Манеркина пояснила, что основаниями для ареста Устинова были как тяжесть преступления, так и отсутствие у него постоянного источника дохода. Но обстоятельства изменились, следствие окончено, у суда более нет оснований полагать, что Устинов сможет повлиять на его ход, уточнила она.

Как проходило заседание об изменении меры пресечения Устинову