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Устинов записал первое видеообращение после выхода из СИЗО

Актер Павел Устинов после выхода из СИЗО записал короткое видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал и требовал его освобождения. «Я вышел, я на свободе, сейчас в полной безопасности, с семьей. Я благодарю всю общественность», – сказал актер. Он особенно отметил поддержку народного артиста Константина Райкина и актера Александра Паля, который, по словам Устинова, начал кампанию в его поддержку и активно ее развивал.

Мосгорсуд 20 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. В связи с этим актер был отпущен из СИЗО до вступления в силу приговора Тверского суда, который приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Устинов 16 сентября был признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Актер вину не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор Устинову, апелляция будет рассмотрена 26 сентября в Мосгорсуде.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс, в его поддержку высказались многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить актера за сутки собрала более 100 000 подписей.

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