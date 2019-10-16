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Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

«Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», – заявил Рогозин, отвечая на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

По словам Рогозина, аварии при запуске ракет происходили всегда, просто о них меньше говорили. Он добавил, что СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них были успешными. По статистике, которую приводит «РИА Новости», в российской космической отрасли авария случается примерно раз в год.

Последняя авария ракеты-носителя произошла в России более года назад – 11 октября 2018 г. Из-за повреждения ракеты-носителя «Союз-ФГ» полет российского космонавта Алексея Овчинина и американца Ника Хейга был прерван на 118-й секунде, однако они отправились в новый полет в марте 2019 г. Это было первое ЧП при запуске отечественного пилотируемого корабля за 35 лет.

SpaceX 29 сентября представила прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну. Но Рогозин заявил, что его «не впечатлила» презентация. По его словам, «Роскосмос» запросил мнение технических специалистов, которые сообщили, что из представленного в презентации реализуемо только «процентов 20».