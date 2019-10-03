Рогозина не впечатлила презентация прототипа ракеты Маска для полетов на Марс
Директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина не впечатлила презентация прототипа ракеты Starship, которую провела компания SpaceX Илона Маска в конце сентября. Об этом он сообщил ТАСС.
«Смотрел презентацию. Не впечатлила», — подчеркнул Рогозин. По его словам, «Роскосмос» запросил мнение технических специалистов, которые сказали, что из того, что было представлено, реализуемо только «процентов 20». Все остальное, добавил директор «Роскосмоса», — это «обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекта, который тоже нужен для привлечения инвесторов».
SpaceX представила прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну, 29 сентября. Презентация состоялась в деревне Бока-Чика в Техасе, где строится частный космодром компании. Маск выразил надежду на то, что первый испытательный орбитальный полет ракеты состоится в ближайшие полгода, а пилотируемый — до конца 2020 г.
Ракета Starship будет значительно крупнее предыдущих: общая ее длина составит 118 м, а масса полезной нагрузки – 150 т. У других находящихся в эксплуатации ракет SpaceX, Falcon 9 и Falcon Heavy, длина равна 70 м, а максимальная масса полезной нагрузки – 22,8 т и 63,8 т соответственно. Предполагается, что Starship сможет доставлять на Луну или Марс десятки людей, дозаправляться в космосе. Как и предшественники, она предназначена для повторного использования.