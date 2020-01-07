Число погибших во время давки на похоронах Сулеймани превысило 50
В результате давки, которая произошла на похоронах генерала Касема Сулеймани в Иране, погибли 50 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков. Еще около 200 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Давка произошла сразу после начала траурного шествия в Кермане – родном городе Сулеймани. После случившегося власти приняли решение отложить похороны генерала.
Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал лично американский президент Дональд Трамп. Ирак пообещал ответить на эту атаку и заявил о готовности вывести американские войска из региона. Иран также пригрозил ответными мерами. Трамп в свою очередь пообещал немедленно отреагировать на любые агрессивные действия в адрес Вашингтона.