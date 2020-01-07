Число погибших во время давки на похоронах Сулеймани превысило 50

Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал лично американский президент Дональд Трамп. Ирак пообещал ответить на эту атаку и заявил о готовности вывести американские войска из региона. Иран также пригрозил ответными мерами. Трамп в свою очередь пообещал немедленно отреагировать на любые агрессивные действия в адрес Вашингтона.