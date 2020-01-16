Путин назвал неприемлемыми некоторые решения ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин назвал некоторые решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) неприемлемыми и «явно неправовыми». Такой подход свидетельствует о наличии за границей желания «поуправлять Россией со стороны», сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию (трансляция велась на канале «Россия 24»).
«Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд. Мы исполняем все его решения, но, к сожалению, [cуд] принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», – сказал Путин. По словам президента, российские власти исполняют даже такие решения, однако не намерены терпеть «всякие толкования, которые навязываются со стороны».
15 января в послании Федеральному собранию Путин объявил приоритет Конституции над нормами международного права. На встрече с членами рабочей группы президент отметил, что в этой ситуации Россия не будет отличаться от других государств, которые, по его словам, «уже давно» поступили аналогичным образом.