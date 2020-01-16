Путин назвал неприемлемыми некоторые решения ЕСПЧ

«Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд. Мы исполняем все его решения, но, к сожалению, [cуд] принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», – сказал Путин. По словам президента, российские власти исполняют даже такие решения, однако не намерены терпеть «всякие толкования, которые навязываются со стороны».