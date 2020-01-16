Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

11 января власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев, через несколько минут после взлета самолет упал. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта. Вооруженные силы Ирана сообщали, что лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 граждан Украины. Их семьи получат от правительства Украины по 200 000 гривен ($8300), говорил премьер-министр страны Алексей Гончарук.