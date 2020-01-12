Киев выплатит по $8300 семьям украинцев, погибших при крушении Boeing

Правительство Украины выплатит по 200 000 гривен ($8300) семьям украинцев, погибших при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в видеообращении на своей странице в Facebook.



«Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией», – сказал он. По словам Гончарука, решение о выплатах компенсаций также уже приняла авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Сейчас дипломаты работают над тем, чтобы добиться компенсации от иранской стороны, заявил он. Премьер-министр отметил, что правительство готово оказать юридическую помощь в подготовке исковых и других заявлений, если какая-то из семей будет в этом нуждаться.