Киев выплатит по $8300 семьям украинцев, погибших при крушении Boeing
Правительство Украины выплатит по 200 000 гривен ($8300) семьям украинцев, погибших при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в видеообращении на своей странице в Facebook.
«Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией», – сказал он. По словам Гончарука, решение о выплатах компенсаций также уже приняла авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Сейчас дипломаты работают над тем, чтобы добиться компенсации от иранской стороны, заявил он. Премьер-министр отметил, что правительство готово оказать юридическую помощь в подготовке исковых и других заявлений, если какая-то из семей будет в этом нуждаться.
11 января президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани договорились о сотрудничестве в расследовании крушения. Роухани пообещал украинскому лидеру, что виновные в крушении будут наказаны. Сегодня, 12 января, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о создании рабочей группы по оказанию консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы.
Ранее власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета самолет упал. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.