Расшифровкой черных ящиков сбитого в Иране самолета займется Франция

Ранее генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер выполнял рейс Тегеран – Киев. Он успел набрать высоту 2400 м. Через несколько минут после взлета самолет исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект, после чего по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.