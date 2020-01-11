Расшифровкой черных ящиков сбитого в Иране самолета займется Франция
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», говорится на официальном сайте украинского лидера.
Зеленский и Макрон считают, что «быстрое установление истины» является результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и поддержки международных партнеров. «Франция уже дала старт формальной процедуре начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации)», – отмечается в сообщении.
Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых на саммите, состоявшемся 9 декабря в Париже. Стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время. Макрон также согласился приехать в Киев по приглашению Зеленского. Когда именно может состояться визит, в сообщении не уточняется.
Ранее руководитель следственной группы управления гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит черные ящики украинского самолета для расшифровки во Францию. Такое решение принято из-за того, что в стране нет необходимых для расшифровки данных технологий. Тегеран ранее просил Канаду, Францию и США предоставить необходимое для расшифровки оборудование, но получил отказ. После этого Иран предложил странам, чьи граждане находились в самолете, отправить черные ящики в независимую лабораторию. Выбор пал на Францию, объяснял Резаифар.
Ранее генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер выполнял рейс Тегеран – Киев. Он успел набрать высоту 2400 м. Через несколько минут после взлета самолет исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект, после чего по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.