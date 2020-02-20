Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

По словам Волкова, людям звонят из региональных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и просят «прийти пообщаться» насчет пожертвований в ФБК. Он уточнил, что ему известно о шести таких случаях: в Омске, Новосибирске и Петербурге. При этом волонтера омского штаба Навального Сергея Семенова вызвали на допрос повесткой. Оперативник, который ее вручал, спросил у Семенова, «переводил ли он деньги Навальному», и рассказал, что еще трех омичей «проверяют» за пожертвования ФБК, уточнил Волков. Менеджер не исключил, что происходящее носит массовый характер.