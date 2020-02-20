Bloomberg: Турция попросила у США ракетные комплексы для защиты от России

Турция попросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot, чтобы разместить их на своей южной границе для защиты от России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. По его данным, Анкара обратилась к Вашингтону на прошлой неделе, ответа пока не было.