Bloomberg: Турция попросила у США ракетные комплексы для защиты от России
Турция попросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot, чтобы разместить их на своей южной границе для защиты от России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. По его данным, Анкара обратилась к Вашингтону на прошлой неделе, ответа пока не было.
Официального подтверждения информации нет. Посольство США в Турции отказалось от комментариев.
За последние три недели более десяти турецких военнослужащих были убиты в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в результате атак сирийских правительственных сил при поддержке России, отмечает Bloomberg. Если у Турции будут ЗРК Patriot, размещенные для защиты на границе, ее истребители F-16 могут нанести удар по отрядам, подконтрольным президенту Сирии Башару Асаду, рассказал собеседник агентства.
Минобороны России, в свою очередь, 20 февраля впервые официально обвинило вооруженные силы Турции в поддержке боевиков в Идлибе.
Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в Идлибе. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.