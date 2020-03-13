Парламенты всех регионов проголосовали за поправки в Конституцию

Из-за несогласия с принятием закона о поправках в Конституцию депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан решила сложить с себя полномочия, сообщает Якутия.Инфо. По ее словам, поправки, который внес президент, нелегитимны, также как и голосование, которое он инициирует. «Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», — сказала она.