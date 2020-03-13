Парламенты всех регионов проголосовали за поправки в Конституцию
Все региональные парламенты России одобрили закон о поправках в Конституцию. Последним за предложенное президентом изменение Основного закона проголосовал парламент Адыгеи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу. Для дальнейшего принятия закона необходимо была поддержка 2/3 региональных парламентов.
В Совфед поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию от всех 85 региональных парламентов, все отзывы положительные, цитирует «РИА Новости» сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок Андрея Клишаса.
Теперь закон подпишет президент Владимир Путин, после чего он будет опубликован и направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд. В случае положительного решения КС президент объявит общероссийское голосование. Если более половины россиян, принявших участие в голосовании, поддержат предлагаемые поправки, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.
Президент Владимир Путин инициировал процедуру изменения Конституции 15 января во время послания Федеральному собранию. 11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию. За него проголосовали 160 членов Совфеда, против – один, трое сенаторов воздержались. Госдума приняла закон в третьем чтении утром 11 марта, 383 депутата проголосовали «за», 43 воздержались.
Из-за несогласия с принятием закона о поправках в Конституцию депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан решила сложить с себя полномочия, сообщает Якутия.Инфо. По ее словам, поправки, который внес президент, нелегитимны, также как и голосование, которое он инициирует. «Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», — сказала она.