Против закона о поправках в Конституцию проголосовал только сенатор Мархаев
Сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию, следует из данных на сайте Совета Федерации. Еще два сенатора-коммуниста – Василий Иконников и Валерий Усатюк – от голосования воздержались, так сделала и Людмила Нарусова.
Изменения Основного закона, которые предлагается вынести на общероссийское голосование 22 апреля, касаются государственной политики, полномочий органов государственной власти и требований к сотрудникам. Ключевая поправка позволит президенту Владимиру Путину после обновления Конституции повторно баллотироваться на должность президента. Принятый Советом Федерации закон должен быть одобрен региональными парламентами и подписан президентом. После этого свое заключение должен дать Конституционный суд.