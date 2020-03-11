Против закона о поправках в Конституцию проголосовал только сенатор Мархаев

11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституцию. Это произошло через несколько часов после того, как документ в третьем и окончательном чтении приняла Госдума, где за инициативу проголосовали 383 депутата, а 43 депутата от КПРФ воздержались.