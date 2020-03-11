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Против закона о поправках в Конституцию проголосовал только сенатор Мархаев

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Сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию, следует из данных на сайте Совета Федерации. Еще два сенатора-коммуниста – Василий Иконников и Валерий Усатюк – от голосования воздержались, так сделала и Людмила Нарусова.

11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституцию. Это произошло через несколько часов после того, как документ в третьем и окончательном чтении приняла Госдума, где за инициативу проголосовали 383 депутата, а 43 депутата от КПРФ воздержались.

Изменения Основного закона, которые предлагается вынести на общероссийское голосование 22 апреля, касаются государственной политики, полномочий органов государственной власти и требований к сотрудникам. Ключевая поправка позволит президенту Владимиру Путину после обновления Конституции повторно баллотироваться на должность президента. Принятый Советом Федерации закон должен быть одобрен региональными парламентами и подписан президентом. После этого свое заключение должен дать Конституционный суд.

В 2018 г. Вячеслав Мархаев был одним из пяти сенаторов, проголосовавших против пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. В августе 2019 г. сенатор от Иркутской области, родом из Бурятии, публично осудил жестокость силовиков при разгоне митингов в Москве.

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