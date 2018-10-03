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Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. За принятие закона проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались, сообщает «Интерфакс».

Теперь закон должен подписать президент. Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оперативно примет решение по закону о пенсионной реформе. «Как только закон поступит президенту, можно ожидать, что примет решение, не откладывая его в долгий ящик», — сказал Песков журналистам.

На прошлой неделе закон был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. Пенсионную реформу поддержали 332 депутата, против выступили 83.

Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65. Законопроект был внесен в Госдуму в июне. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет. После того как законопроект был принят в первом чтении, президент Владимир Путин объявил о смягчении условий реформы.

В России неоднократно проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Что чиновники думают о пенсионной реформе