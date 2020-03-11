Госдума приняла закон о поправке в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию. Главная цель законопроекта — развитие общества и обеспечение достойной жизни граждан, сказал в начале заседания председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Кроме того, по его словам, законопроект даёт возможность провести систематизацию российского законодательства: «Мы сможем подойти к законодательным отраслевым актам с точки зрения новых норм, реализации Конституции и выстраивания правового регулирования на новом уровне».
В итоге в третьем чтении за законопроект проголосовали — 383 депутатов, воздержались — 43.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении перед принятием законопроекта обвинил единоросса Александра Хинштейна в организации «российского майдана» [видимо, имея в виду то, что Хинштейн поддержал идею досрочных выборов — «Ведомости»]. Зюганов сказал, что они голосовали против обнуления сроков и настаивают на принятии 15 своих поправок в Конституцию. Он заявил, что президент понял ситуацию и не допустил досрочных выборов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что они не одобряют английское слово «президент», которое остаётся в Конституции: «Верховный правитель, повелитель... Вчера утром слышим досрочные выборы, после обеда уже нет. Это подрывает доверие к партии власти... Не надо превращать Госдуму в театр: первое отделение — оптимизм, вторая — плач Ярославны. Лучше всех на этом фоне выглядит ЛДПР».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал во время заседания, что до этого в Конституции были декларативные нормы, теперь же они получили наполнение. Он считает, что Конституция улучшит жизнь граждан и гарантирует их права: «Давайте не будем говорить про выборы, когда они будут, тогда и поговорим. А к выборам политик должен быть готов всегда».
О поправках в Конституцию Владимир Путин объявил 15 января во время послания Федеральному собранию. На следующий день была собрана рабочая группа по поправкам в Конституцию. Уже 20 января президент внес поправки в Госдуму. Законопроект в первом чтении Госдума приняла 23 января. Всего к документу поступило около 400 поправок, половина из них на принятие. Часть поправок были внесены ко второму чтению президентом. Второе чтение законопроекта прошло во вторник. В среду законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. Председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников говорил, что две трети заксобраний могут одобрить законопроект уже 12 марта.
Ключевая поправка в законопроект была внесена вчера на пленарном заседании с голоса единороссом Валентиной Терешковой. Она предложила обнулить президентские сроки или снять ограничение по количеству выдвижений на пост президента. Вчера же поправку о досрочных выборах в Госдуму предложил единорос Александр Карелин. В итоге в Госдуму прибыл президент, который поддержал поправку Терешковой об обнулении президентских сроков, но не поддержал о снятии ограничений на выдвижение. Также он не поддержал поправку Карелина.
Законопроект состоит из трех статей. В ст. 1 содержатся собственно поправки в Конституцию — как изначально внесенные Владимиром Путиным, так и новые, предложенные депутатами, сенаторами и членами рабочей группы по подготовке изменений Основного закона. Среди этих поправок — обнуление президентских сроков, запрет на иностранное гражданство и счета за рубежом для президента, чиновников, депутатов, сенаторов, судей и прокуроров. В этой же главе прописаны новые полномочия институтов власти, а также идеологические положения, например, что предки передали россиянам свои идеалы и веру в бога.
Ст. 2 регулирует процедуру общероссийского голосования по поправкам, которое состоится 22 апреля. А ст. 3 описывает многоступенчатую процедуру вступления в силу закона о поправках.
После одобрения законопроекта двумя третями голосов в Госдуме, тремя четвертями голосов в Совете Федерации и не менее чем двумя третями региональных парламентов документ подпишет президент, введя тем самым в действие ст.
Сами поправки в Конституцию (ст. 1 законопроекта) вступают в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования, если их одобрят более половины участников этого голосования. В этом случае президент издает указ об официальном опубликовании нового варианта Конституции с указанием даты вступления в силу внесенных в нее поправок.