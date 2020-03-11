Госдума приняла закон о поправке в Конституцию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении перед принятием законопроекта обвинил единоросса Александра Хинштейна в организации «российского майдана» [видимо, имея в виду то, что Хинштейн поддержал идею досрочных выборов — «Ведомости»]. Зюганов сказал, что они голосовали против обнуления сроков и настаивают на принятии 15 своих поправок в Конституцию. Он заявил, что президент понял ситуацию и не допустил досрочных выборов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что они не одобряют английское слово «президент», которое остаётся в Конституции: «Верховный правитель, повелитель... Вчера утром слышим досрочные выборы, после обеда уже нет. Это подрывает доверие к партии власти... Не надо превращать Госдуму в театр: первое отделение — оптимизм, вторая — плач Ярославны. Лучше всех на этом фоне выглядит ЛДПР».