Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции

Путин озвучил предложение изменить Конституцию 15 января во время послания Федеральному собранию. К моменту рассмотрения поправок Госдумой во втором чтении, которое прошло 10 марта, к внесению было предложено около 400 поправок. Во время второго чтения депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила или обнулить президентские сроки, или снять ограничение, что одно и то же лицо может занимать пост президента только два срока. Помимо этого единоросс Александр Карелин предложил дать Госдуме право самороспуска. Предложенные поправки потребовали перерыва в заседании и приезда Путина в Госдуму. Президент одобрил поправку об обнулении сроков и отверг две другие. Госдума приняла закон в третьем чтении утром 11 марта.