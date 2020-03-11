Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию. Изменения, которые предлагается вынести на общероссийское голосование 22 апреля, касаются государственной политики, полномочий органов государственной власти и требований к сотрудникам. Ключевая поправка позволит президенту Владимиру Путину после обновления Конституции повторно баллотироваться на должность президента.
За закон проголосовали 160 членов Совфеда, против – один. Трое сенаторов воздержались.
Так как документ касается изменений в Основной закон, кворум для него был установлен не в 50% совета, как обычно, а в две трети. Теперь закон должен быть одобрен региональными парламентами и подписан президентом. После этого свое заключение должен дать Конституционный суд.
Путин озвучил предложение изменить Конституцию 15 января во время послания Федеральному собранию. К моменту рассмотрения поправок Госдумой во втором чтении, которое прошло 10 марта, к внесению было предложено около 400 поправок. Во время второго чтения депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила или обнулить президентские сроки, или снять ограничение, что одно и то же лицо может занимать пост президента только два срока. Помимо этого единоросс Александр Карелин предложил дать Госдуме право самороспуска. Предложенные поправки потребовали перерыва в заседании и приезда Путина в Госдуму. Президент одобрил поправку об обнулении сроков и отверг две другие. Госдума приняла закон в третьем чтении утром 11 марта.
Голосование по поправкам к Конституции запланировано на 22 апреля, его итоги определяются простым большинством среди участвующих в голосовании. Формулировка вопроса, выносимая на голосование, устанавливается указом президента.