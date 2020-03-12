Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции
Законодательные собрания 2/3 регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию, обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, пишет ТАСС со ссылкой на данные голосований региональных органов законодательной власти. Таким образом достигнут необходимый уровень поддержки президентской инициативы об изменении Основного закона региональными парламентами.
Теперь президент должен подписать закон и направить его в Конституционный суд для проверки на соответствие главам 1, 2 и 9 действующей Конституции. В случае положительного решения КС вступает в силу ст. 2 закона, регламентирующая порядок проведения 22 апреля общероссийского голосования по конституционным поправкам. Указ о проведении этого голосования, содержащий формулировку вопроса, подписывает президент.
Поправки приняты региональными парламентами Красноярского края, Хакасии, Республики Алтай, Иркутской, Новосибирской, Томской, Калининградской, Кемеровской областей, Татарстана и других регионов. Поправки были поддержаны и заксобранием Хабаровского края, где большинство у партии ЛДПР. Там в прошлом году «Единая Россия» на выборах показала худшие результаты, в заксобрание прошли лишь два депутата от партии.
Кроме того, Мосгордума 12 марта собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию. Депутат Михаил Тимонов сказал, что на заседание комиссии Мосгордумы по госстроительству поступило 37 предложений к законопроекту от депутатов и фракций – 30 из них положительные от «Единой России» и фракции «Моя Москва», шесть отрицательных. С не одобряющими законопроект отзывами выступили шесть депутатов – сам Тимонов, Екатерина Енгалычева, Елена Шувалова, Евгений Ступин, Дмитрий Локтев, Олег Шереметьев. Депутат Тарасов, по словам Тихонова, предложил не рассматривать вопрос по поправкам в Конституцию.
Президент Владимир Путин инициировал процедуру изменения Конституции 15 января во время послания Федеральному собранию. 11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию. За него проголосовали 160 членов Совфеда, против – один, трое сенаторов воздержались. Госдума приняла закон в третьем чтении утром 11 марта, 383 депутата проголосовали «за», 43 воздержались.