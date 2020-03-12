Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Кроме того, Мосгордума 12 марта собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию. Депутат Михаил Тимонов сказал, что на заседание комиссии Мосгордумы по госстроительству поступило 37 предложений к законопроекту от депутатов и фракций – 30 из них положительные от «Единой России» и фракции «Моя Москва», шесть отрицательных. С не одобряющими законопроект отзывами выступили шесть депутатов – сам Тимонов, Екатерина Енгалычева, Елена Шувалова, Евгений Ступин, Дмитрий Локтев, Олег Шереметьев. Депутат Тарасов, по словам Тихонова, предложил не рассматривать вопрос по поправкам в Конституцию.