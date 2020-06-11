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Солодов пойдет на выборы губернатора Камчатки как самовыдвиженец

Ведомости

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом он заявил во время прямой линии в эфире телеканалов «Россия-24», «41 регион» и «Камчатка-1».

Он отметил, что не является членом какой-либо партии, хотя программы многих из них ему близки. «Мною принято решение, что я буду участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец», — сказал Солодов. Врио губернатора сообщил на прямой линии, что режим ограничений из-за коронавирусной инфекции на Камчатке продлится до 30 июня. «Сегодня ситуация складывается таким образом [...]. Есть четкие критерии для снятия ограничений, в том числе коэффициент заболеваемости. Сейчас он у нас чуть выше положенного», — объяснил Солодов продление режима повышенной готовности.

Владимир Солодов был назначен врио губернатора 3 апреля 2020 г. после отставки по собственному желанию главы региона Владимира Илюхина. С июня 2018 г. по апрель 2020 г. Солодов возглавлял правительство республики Саха (Якутия), а до этого работал в Минвостокразвития. Илюхин занимал должность губернатора с 2011 г. и дольше всех своих предшественников возглавлял регион после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Ранее по теме: «Единая Россия» планирует выдвинуть на осенние выборы 15 из 20 губернаторов

В региональное законодательство депутаты уже внесли изменения, позволяющие врио губернатора пойти на осенние выборы в качестве самовыдвиженца. Прошлой осенью председатель «Единой России» Дмитрий Медведев говорил, что такую практику нужно прекращать. Два собеседника в партии рассказали ранее «Ведомостям», что «Единая Россия» выдвинет на осенние выборы глав регионов девять действующих губернаторов, но позже число партийных выдвиженцев может увеличиться до 15 человек. Всего в России осенью пройдет 20 губернаторских выборных кампаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных