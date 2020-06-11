Солодов пойдет на выборы губернатора Камчатки как самовыдвиженец

Он отметил, что не является членом какой-либо партии, хотя программы многих из них ему близки. «Мною принято решение, что я буду участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец», — сказал Солодов. Врио губернатора сообщил на прямой линии, что режим ограничений из-за коронавирусной инфекции на Камчатке продлится до 30 июня. «Сегодня ситуация складывается таким образом [...]. Есть четкие критерии для снятия ограничений, в том числе коэффициент заболеваемости. Сейчас он у нас чуть выше положенного», — объяснил Солодов продление режима повышенной готовности.