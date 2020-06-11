Солодов пойдет на выборы губернатора Камчатки как самовыдвиженец
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом он заявил во время прямой линии в эфире телеканалов «Россия-24», «41 регион» и «Камчатка-1».
Он отметил, что не является членом какой-либо партии, хотя программы многих из них ему близки. «Мною принято решение, что я буду участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец», — сказал Солодов. Врио губернатора сообщил на прямой линии, что режим ограничений из-за коронавирусной инфекции на Камчатке продлится до 30 июня. «Сегодня ситуация складывается таким образом [...]. Есть четкие критерии для снятия ограничений, в том числе коэффициент заболеваемости. Сейчас он у нас чуть выше положенного», — объяснил Солодов продление режима повышенной готовности.
Владимир Солодов был назначен врио губернатора 3 апреля 2020 г. после отставки по собственному желанию главы региона Владимира Илюхина. С июня 2018 г. по апрель 2020 г. Солодов возглавлял правительство республики Саха (Якутия), а до этого работал в Минвостокразвития. Илюхин занимал должность губернатора с 2011 г. и дольше всех своих предшественников возглавлял регион после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
В региональное законодательство депутаты уже внесли изменения, позволяющие врио губернатора пойти на осенние выборы в качестве самовыдвиженца. Прошлой осенью председатель «Единой России» Дмитрий Медведев говорил, что такую практику нужно прекращать. Два собеседника в партии рассказали ранее «Ведомостям», что «Единая Россия» выдвинет на осенние выборы глав регионов девять действующих губернаторов, но позже число партийных выдвиженцев может увеличиться до 15 человек. Всего в России осенью пройдет 20 губернаторских выборных кампаний.