«Единая Россия» планирует выдвинуть на осенние выборы 15 из 20 губернаторов

Часть глав регионов все равно пойдут на выборы самовыдвиженцами, но их число будет ограничено, считает политолог Алексей Макаркин: «Это будут регионы, где иначе невозможно, вроде Смоленской области или Пермского края, либо нецелесообразно – вроде Иркутской области. Но большинство губернаторов пойдут от «Единой России». Тем более что скоро выборы в Госдуму и дистанцироваться от партии вредно для ее интересов, потому что кандидаты продвигают партийный бренд и это еще и важный элемент консолидации элит. В 2021 г. людей нужно будет мобилизовывать на выборы, а если губернаторы идут не от партии, то возникает противоречие». У Медведева как председателя партии свои интересы, и его политические перспективы тоже будут зависеть от выборов 2021 г., отмечает эксперт: «Вряд ли «Единая Россия» поменяет председателя к этому времени, ему нужно будет вести партию на выборы, поэтому он заинтересован, чтобы губернаторы шли от нее». В регионах, по которым уже принято решение о выдвижении от партии, ситуация спокойная, большого негатива нет, но есть регионы, где поднимать партийный флаг невыгодно – там и будет самовыдвижение кандидатов от власти, резюмирует Макаркин.