«Единая Россия» планирует выдвинуть на осенние выборы 15 из 20 губернаторов

«Единая Россия» планирует выдвинуть на осенние выборы 15 из 20 губернаторовОстальные пойдут самовыдвиженцами или от других партий
«Единая Россия» выдвинет на осенние выборы глав регионов девять действующих губернаторов, но позже число партийных выдвиженцев может увеличиться до 15 человек. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России».
О выдвижении девяти губернаторов будет объявлено 9 июня на заседании президиума генсовета партии. Среди них собеседники «Ведомостей» называют действующих руководителей Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Рустама Минниханова (Татарстан), Сергея Ситникова (Костромская область), Александра Никитина (Тамбовская область), Александра Богомаза (Брянская область), а также врио глав регионов Михаила Развожаева (Севастополь), Ростислава Гольдштейна (Еврейская автономная область), Владислава Шапшу (Калужская область) и Александра Цыбульского (Архангельская область). Выдвинутые президиумом кандидатуры должны будут утвердить региональные партконференции.
Все пять упомянутых действующих губернаторов в течение последних недель получили одобрение на участие в новых выборах в ходе личных встреч с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, Никитин, Богомаз, Шапша, Развожаев и Гольдштейн возглавляют партийные организации в своих субъектах Федерации – к практике назначения губернаторов секретарями региональных отделений единороссы вернулись в прошлом году.
По словам собеседника в «Единой России», решение о том, что часть губернаторов будет выдвинута президиумом сейчас, а остальные – чуть позже, принято руководством партии и администрацией президента. «Будут еще губернаторы, которые выдвинутся от партии в этот выборный цикл, в ближайшее время партия определится по остальным кандидатурам», – говорит единоросс. Среди других губернаторов, которые еще могут выдвинуться от партии, – Александр Дрозденко (Ленинградская область), Иван Белозерцев (Пензенская область) и Василий Голубев (Ростовская область). Однако они пока не встречались с Путиным и не получили от него разрешения идти на новый срок. Еще в двух регионах губернаторы будут избираться региональными парламентами по представлению президента – это Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, которые возглавляют соответственно Наталья Комарова и Юрий Бездудный.
Собеседник в партии говорит, что почти все действующие руководители регионов на этот раз пойдут на выборы от партии и лишь несколько – самовыдвиженцами. «Это произойдет там, где нужна поддержка других партий и сил», – поясняет он.
В прошлом году шесть из 16 кандидатов от власти пошли на губернаторские выборы самовыдвиженцами. После этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев несколько раз говорил, что практику самовыдвижения надо прекратить. «У людей возникает недоумение. Если кандидат идет от «Единой России», то почему он прячется? Наши сторонники начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто не собирался голосовать за кандидата «Единой России», все равно за него не проголосуют: партия же его поддерживает», – недоумевал Медведев. Однако в этом году в нескольких регионах вновь было изменено законодательство, чтобы позволить врио губернаторов пойти на выборы в порядке самовыдвижения – в частности, такое право появилось у Игоря Кобзева (Иркутская область), Владимира Уйбы (Коми) и Владимира Солодова (Камчатка). Собеседник в партии подчеркивает, что эти губернаторы не члены «Единой России», но если они попросят поддержки, то партия им ее окажет.
Еще трое губернаторов, идущих на осенние выборы, не связаны с партией власти. Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин в 2016 г. выдвигался в Госдуму от «Яблока», врио главы Чувашии Олег Николаев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» (в этих регионах в 2020 г. тоже появилась возможность самовыдвижения на губернаторских выборах), а смоленский губернатор Алексей Островский – член ЛДПР.
Практика самовыдвижения кандидатов в губернаторы от власти начала активно использоваться в 2018 г. Тогда близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» объясняли это попыткой кандидатов дистанцироваться от «Единой России», терявшей популярность из-за пенсионной реформы. Кроме того, по их словам, часто это были ситуативные решения, связанные с низкими рейтингами партии власти в конкретных субъектах.
Часть глав регионов все равно пойдут на выборы самовыдвиженцами, но их число будет ограничено, считает политолог Алексей Макаркин: «Это будут регионы, где иначе невозможно, вроде Смоленской области или Пермского края, либо нецелесообразно – вроде Иркутской области. Но большинство губернаторов пойдут от «Единой России». Тем более что скоро выборы в Госдуму и дистанцироваться от партии вредно для ее интересов, потому что кандидаты продвигают партийный бренд и это еще и важный элемент консолидации элит. В 2021 г. людей нужно будет мобилизовывать на выборы, а если губернаторы идут не от партии, то возникает противоречие». У Медведева как председателя партии свои интересы, и его политические перспективы тоже будут зависеть от выборов 2021 г., отмечает эксперт: «Вряд ли «Единая Россия» поменяет председателя к этому времени, ему нужно будет вести партию на выборы, поэтому он заинтересован, чтобы губернаторы шли от нее». В регионах, по которым уже принято решение о выдвижении от партии, ситуация спокойная, большого негатива нет, но есть регионы, где поднимать партийный флаг невыгодно – там и будет самовыдвижение кандидатов от власти, резюмирует Макаркин.