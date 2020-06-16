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ЦИК передумал тестировать всех членов избирательных комиссий на COVID-19

Ведомости

Членов избирательных комиссий во время голосования по поправкам в Конституцию будут тестировать на COVID-19 в случае необходимости, а не в обязательном порядке. Это следует из обновленных рекомендаций Центризбиркома (ЦИК) для избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ и участников голосования по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В первой версии инструкции, которую ЦИК утвердил 2 июня, планировалось обязать всех членов избирательных комиссий сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. В обновленных рекомендациях говорится, что необходимость проведения обследования на наличие коронавирусной инфекции будет зависеть от эпидемиологической ситуации и предписаний главных государственных врачей территорий.

Источник «Коммерсанта» в Центризбиркоме объяснил такое решение различиями в эпидемической обстановке в разных регионах.  По его словам, было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на всеобщее тестирование и рекомендации должны давать врачи, а не члены комиссий.

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Первая версии рекомендаций ЦИК вызвала неоднозначную реакцию, так как предложенные меры (в частности, рекомендация не передавать членам комиссии паспорт в руки при подтверждении личности голосующего), по отзывам экспертов, упрощали процесс фальсификации результатов голосования. В обновленной инструкции рекомендация избирателям предъявлять паспорт членам комиссии без передачи в руки сохранилась, но появилось уточнение: предъявление документа производится с расстояния, позволяющего члену комиссии рассмотреть указанные в нем данные. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных