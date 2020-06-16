ЦИК передумал тестировать всех членов избирательных комиссий на COVID-19

Членов избирательных комиссий во время голосования по поправкам в Конституцию будут тестировать на COVID-19 в случае необходимости, а не в обязательном порядке. Это следует из обновленных рекомендаций Центризбиркома (ЦИК) для избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ и участников голосования по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.