ЦИК передумал тестировать всех членов избирательных комиссий на COVID-19
Членов избирательных комиссий во время голосования по поправкам в Конституцию будут тестировать на COVID-19 в случае необходимости, а не в обязательном порядке. Это следует из обновленных рекомендаций Центризбиркома (ЦИК) для избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ и участников голосования по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
В первой версии инструкции, которую ЦИК утвердил 2 июня, планировалось обязать всех членов избирательных комиссий сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. В обновленных рекомендациях говорится, что необходимость проведения обследования на наличие коронавирусной инфекции будет зависеть от эпидемиологической ситуации и предписаний главных государственных врачей территорий.
Источник «Коммерсанта» в Центризбиркоме объяснил такое решение различиями в эпидемической обстановке в разных регионах. По его словам, было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на всеобщее тестирование и рекомендации должны давать врачи, а не члены комиссий.
Первая версии рекомендаций ЦИК вызвала неоднозначную реакцию, так как предложенные меры (в частности, рекомендация не передавать членам комиссии паспорт в руки при подтверждении личности голосующего), по отзывам экспертов, упрощали процесс фальсификации результатов голосования. В обновленной инструкции рекомендация избирателям предъявлять паспорт членам комиссии без передачи в руки сохранилась, но появилось уточнение: предъявление документа производится с расстояния, позволяющего члену комиссии рассмотреть указанные в нем данные.