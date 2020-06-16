Обвинение запросило 15 лет колонии для экс-президента Киргизии Атамбаева

Батукаев был досрочно освобожден из колонии в 2013 г. по состоянию здоровья. После освобождения он сразу покинул страну, но впоследствии выяснилось, что ему поставили ошибочный диагноз. Вместе с Атамбаевым по делу проходят несколько человек, в том числе врачи и бывшие высокопоставленные чиновники.