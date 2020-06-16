Обвинение запросило 15 лет колонии для экс-президента Киргизии Атамбаева
Прокуратура запросила 15 лет колонии для бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию суда Первомайского района столицы республики.
Батукаев был досрочно освобожден из колонии в 2013 г. по состоянию здоровья. После освобождения он сразу покинул страну, но впоследствии выяснилось, что ему поставили ошибочный диагноз. Вместе с Атамбаевым по делу проходят несколько человек, в том числе врачи и бывшие высокопоставленные чиновники.
Парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности в июле 2019 г. Бывший президент был задержан 8 августа в своей резиденции, которую спецслужбы страны штурмовали более суток. В результате штурма пострадали более 50 человек. Атамбаеву также предъявлены обвинения по нескольким тяжким уголовным статьям, включая захват заложников, организацию массовых беспорядков и убийство. Все обвинения против себя бывший глава государства называл политическими. Вину он не признает.
Атамбаеву также предъявлены обвинения по нескольким тяжким уголовным статьям, включая захват заложников, организацию массовых беспорядков и убийство. Все обвинения против себя бывший глава государства называл политическими. Вину он не признает. Атамбаев руководил Киргизией с 2011 г. по 2017 г. и стал первым президентом, который покинул пост согласно конституции.