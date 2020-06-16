Делам об административных нарушениях добавили состязательности
Министерство юстиции опубликовало для повторного обсуждения проект процессуального Кодекса об административных нарушениях, доработанный с учетом поступивших замечаний. Первоначальная версия проекта, подготовленного в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, была опубликована в январе. Среди прочего в доработанный законопроект включены положения, направленные на развитие института состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях, говорится в сообщении ведомства: в документе подробно регламентируется участие в процессе должностного лица, возбудившего дело об административном правонарушении.
При необходимости суд может даже признать такое участие обязательным.
По действующему КоАПу органы и должностные лица могут быть вызваны в суд, но не являются участниками производства по делам об административных правонарушениях, что исключает возможность привлечения их к участию в процессе в качестве стороны судебного разбирательства со всеми вытекающими отсюда процессуальными правами. Ранее ЕСПЧ в своих решениях неоднократно указывал, что отсутствие в процессе стороны обвинения при рассмотрении дел об административных правонарушениях не позволяет гарантировать беспристрастность суда, которому в этой ситуации приходится брать на себя задачу предъявления обвинения и нести бремя его поддержки в ходе слушаний (в частности, об этом говорилось в решении 2016 г. по делу «Карелин против России»).
В результате в проекте процессуального Кодекса по делам об административных правонарушениях появилась новелла, предусматривающая возможность участия в судебной процедуре должностного лица (представителя органа), возбудившего дело о нарушении. Также говорится, что такое участие может быть признано судом обязательным, хотя и не уточняется, в каких случаях это может произойти.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и представитель органа, возбудившего дело об административном правонарушении, пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, участие в исследовании доказательств, представление своих доводов и объяснений при рассмотрении и пересмотре дела об административном правонарушении, подчеркивают в Минюсте.