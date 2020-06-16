Делам об административных нарушениях добавили состязательности

По действующему КоАПу органы и должностные лица могут быть вызваны в суд, но не являются участниками производства по делам об административных правонарушениях, что исключает возможность привлечения их к участию в процессе в качестве стороны судебного разбирательства со всеми вытекающими отсюда процессуальными правами. Ранее ЕСПЧ в своих решениях неоднократно указывал, что отсутствие в процессе стороны обвинения при рассмотрении дел об административных правонарушениях не позволяет гарантировать беспристрастность суда, которому в этой ситуации приходится брать на себя задачу предъявления обвинения и нести бремя его поддержки в ходе слушаний (в частности, об этом говорилось в решении 2016 г. по делу «Карелин против России»).