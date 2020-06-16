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Делам об административных нарушениях добавили состязательности

Ведомости

Министерство юстиции опубликовало для повторного обсуждения проект процессуального Кодекса об административных нарушениях, доработанный с учетом поступивших замечаний. Первоначальная версия проекта, подготовленного в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, была опубликована в январе. Среди прочего в доработанный законопроект включены положения, направленные на развитие института состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях, говорится в сообщении ведомства: в документе подробно регламентируется участие в процессе должностного лица, возбудившего дело об административном правонарушении.

При необходимости суд может даже признать такое участие обязательным.

По действующему КоАПу органы и должностные лица могут быть вызваны в суд, но не являются участниками производства по делам об административных правонарушениях, что исключает возможность привлечения их к участию в процессе в качестве стороны судебного разбирательства со всеми вытекающими отсюда процессуальными правами. Ранее ЕСПЧ в своих решениях неоднократно указывал, что отсутствие в процессе стороны обвинения при рассмотрении дел об административных правонарушениях не позволяет гарантировать беспристрастность суда, которому в этой ситуации приходится брать на себя задачу предъявления обвинения и нести бремя его поддержки в ходе слушаний (в частности, об этом говорилось в решении 2016 г. по делу «Карелин против России»).

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В результате в проекте процессуального Кодекса по делам об административных правонарушениях появилась новелла, предусматривающая возможность участия в судебной процедуре должностного лица (представителя органа), возбудившего дело о нарушении. Также говорится, что такое участие может быть признано судом обязательным, хотя и не уточняется, в каких случаях это может произойти.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и представитель органа, возбудившего дело об административном правонарушении, пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, участие в исследовании доказательств, представление своих доводов и объяснений при рассмотрении и пересмотре дела об административном правонарушении, подчеркивают в Минюсте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных