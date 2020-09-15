В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

«Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что, с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения», – сказал чиновник, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают международные отношения России в связи с «отравлением» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и можно ли связывать с этим инцидентом отмену визита Лаврова в Берлин.