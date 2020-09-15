Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что, с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения», – сказал чиновник, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают международные отношения России в связи с «отравлением» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и можно ли связывать с этим инцидентом отмену визита Лаврова в Берлин.

Песков отметил, что ситуация с Навальным «действительно существует» и Россия открыта для сотрудничества и взаимодействия с другими странами по этому вопросу. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва по-прежнему заинтересована в выяснении обстоятельств случившегося с основателем ФБК и рассчитывает получить его биологические материалы от немецких коллег.

Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии для получения результатов обследования Навального еще 27 августа, спустя неделю после того, как его состояние резко ухудшилось. 11 сентября Генпрокуратура Берлина заявила, что предоставит сведения только с разрешения самого основателя ФБК. При этом к обследованию Навального присоединились лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также Швеции и Франции.

14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Путину, что местные специалисты подтвердили диагноз врачей лаборатории вооруженных сил Германии – отравление веществом из группы «Новичок».

Об отмене визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Берлин также стало известно вчера. В пресс-службе ведомства заявили, что первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной. Лавров неоднократно выступал с критикой в адрес Германии из-за ситуации с Навальным. В частности, он высказался, что европейские страны «перешли все рамки разумного» в этой ситуации.

Ранее по теме: Лавров: Запад в ситуации с Навальным перешел все рамки разумного

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных