В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что, с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения», – сказал чиновник, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают международные отношения России в связи с «отравлением» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и можно ли связывать с этим инцидентом отмену визита Лаврова в Берлин.
Песков отметил, что ситуация с Навальным «действительно существует» и Россия открыта для сотрудничества и взаимодействия с другими странами по этому вопросу. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва по-прежнему заинтересована в выяснении обстоятельств случившегося с основателем ФБК и рассчитывает получить его биологические материалы от немецких коллег.
Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии для получения результатов обследования Навального еще 27 августа, спустя неделю после того, как его состояние резко ухудшилось. 11 сентября Генпрокуратура Берлина заявила, что предоставит сведения только с разрешения самого основателя ФБК. При этом к обследованию Навального присоединились лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также Швеции и Франции.
14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Путину, что местные специалисты подтвердили диагноз врачей лаборатории вооруженных сил Германии – отравление веществом из группы «Новичок».
Об отмене визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Берлин также стало известно вчера. В пресс-службе ведомства заявили, что первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной. Лавров неоднократно выступал с критикой в адрес Германии из-за ситуации с Навальным. В частности, он высказался, что европейские страны «перешли все рамки разумного» в этой ситуации.