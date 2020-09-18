Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Около семи лет Ассанж жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании. Американская сторона его также обвиняет в причастности к взлому серверов демократической партии в 2016 г., обвинения были выдвинуты после того, как его сайт опубликовал данные нацкомитета демократов о сговоре, целью которого было выдвижение Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США вместо Берни Сандерса в обход установленных процедур.