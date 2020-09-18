Трамп назвал условие помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.
По ее словам, с предложением к основателю WikiLeaks обратились конгрессмен-республиканец Дейна Рорабейкер и «известный тесными связями с кампанией Трампа», как пишет Reuters, Чарльз Джонсон. «Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабейкером, заключалось в том, чтобы господин Ассанж идентифицировал источник публикаций о выборах 2016 г. в обмен на какую-то форму помилования», ‒ сказала Робинсон.
В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. За это ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Около семи лет Ассанж жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании. Американская сторона его также обвиняет в причастности к взлому серверов демократической партии в 2016 г., обвинения были выдвинуты после того, как его сайт опубликовал данные нацкомитета демократов о сговоре, целью которого было выдвижение Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США вместо Берни Сандерса в обход установленных процедур.