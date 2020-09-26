Борисов спрогнозировал рост российского ОПК на 3-5% в 2020 году
Российский оборонно-промышленный комплекс может показать рост на 3-5% в 2020 г., заявил зампредседателя правительства России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1».
«У меня есть надежда, что даже по итогам этого тяжелого года потери по объемам производства и по темпам в ОПК не будет. Мы выполним все намеченные планы и покажем достаточно серьезный рост не менее 3-5% гарантированно», — цитирует его ТАСС.
Борисов пояснил, что на российских предприятиях ОПК с апреля были выстроены графики выхода основных рабочих на производство с учетом соблюдения всех мер безопасности, что позволило обеспечить на рабочих местах до 40-50% рабочего персонала и исключить случаи падения производства.
Вице-премьер также добавил, что производство передового российского вооружения идет по плану.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предприятиям ОПК следует оставлять значительную часть прибыли, полученной при выполнении гособоронзаказа.
В конце августа, согласно официальным заявлениям главы Минобороны Сергея Шойгу и данным источников «Ведомостей» в оборонной промышленности, общая сумма вновь подписанных военным ведомством контрактов достигла 280 млрд руб. В частности, это касается поставки корветов ВМФ, истребителей Су-35С, Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130 для ВВС.