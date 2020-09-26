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Борисов спрогнозировал рост российского ОПК на 3-5% в 2020 году

Ведомости

Российский оборонно-промышленный комплекс может показать рост на 3-5% в 2020 г., заявил зампредседателя правительства России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1».

«У меня есть надежда, что даже по итогам этого тяжелого года потери по объемам производства и по темпам в ОПК не будет. Мы выполним все намеченные планы и покажем достаточно серьезный рост не менее 3-5% гарантированно», — цитирует его ТАСС.

Борисов пояснил, что на российских предприятиях ОПК с апреля были выстроены графики выхода основных рабочих на производство с учетом соблюдения всех мер безопасности, что позволило обеспечить на рабочих местах до 40-50% рабочего персонала и исключить случаи падения производства.

Вице-премьер также добавил, что производство передового российского вооружения идет по плану.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предприятиям ОПК следует оставлять значительную часть прибыли, полученной при выполнении гособоронзаказа.

В конце августа, согласно официальным заявлениям главы Минобороны Сергея Шойгу и данным источников «Ведомостей» в оборонной промышленности, общая сумма вновь подписанных военным ведомством контрактов достигла 280 млрд руб. В частности, это касается поставки корветов ВМФ, истребителей Су-35С, Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130 для ВВС.

Ранее по теме: Путин оценил уровень диверсификации предприятий ОПК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных