Путин предложил оставлять военным предприятиям значительную часть прибыли
Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует оставлять значительную часть прибыли, полученной при выполнении гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, передает пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что объем выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК постоянно растет, однако подчеркнул, что следует также доработать правоприменительную практику в плане регулирования цен на продукцию. «Нужно проработать вопрос о возможности организациям ОПК оставлять прибыль, хотя бы часть, значительную часть прибыли, полученной в результате оптимизации своей деятельности при выполнении гособоронзаказа... Думаю, что это правильное решение: у них хотя бы «жирок» какой-то появится», ‒ сказал Путин.
В конце августа, согласно официальным заявлениям главы Минобороны Сергея Шойгу и данным источников «Ведомостей» в оборонной промышленности, общая сумма вновь подписанных военным ведомством контрактов достигла 280 млрд руб. В частности, это касается поставки корветов ВМФ, истребителей Су-35С, Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130 для ВВС.