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Путин предложил оставлять военным предприятиям значительную часть прибыли

Ведомости

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует оставлять значительную часть прибыли, полученной при выполнении гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, передает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что объем выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК постоянно растет, однако подчеркнул, что следует также доработать правоприменительную практику в плане регулирования цен на продукцию. «Нужно проработать вопрос о возможности организациям ОПК оставлять прибыль, хотя бы часть, значительную часть прибыли, полученной в результате оптимизации своей деятельности при выполнении гособоронзаказа... Думаю, что это правильное решение: у них хотя бы «жирок» какой-то появится», ‒ сказал Путин. 

В конце августа, согласно официальным заявлениям главы Минобороны Сергея Шойгу и данным источников «Ведомостей» в оборонной промышленности, общая сумма вновь подписанных военным ведомством контрактов достигла 280 млрд руб. В частности, это касается поставки корветов ВМФ, истребителей Су-35С, Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130 для ВВС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных