Путин предложил оставлять военным предприятиям значительную часть прибыли

Президент отметил, что объем выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК постоянно растет, однако подчеркнул, что следует также доработать правоприменительную практику в плане регулирования цен на продукцию. «Нужно проработать вопрос о возможности организациям ОПК оставлять прибыль, хотя бы часть, значительную часть прибыли, полученной в результате оптимизации своей деятельности при выполнении гособоронзаказа... Думаю, что это правильное решение: у них хотя бы «жирок» какой-то появится», ‒ сказал Путин.