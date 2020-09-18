Путин оценил уровень диверсификации предприятий ОПК
Доля гражданской продукции, выпускаемой некоторыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса, уже превысила намеченные программой диверсификации 30%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что объем гражданской продукции на предприятиях ОПК растет ежегодно. По его словам, в 2018 г. это были 20,9%, а в 2019 г. ‒ уже 24,1%. «По-моему, в авиастроении уже свыше 31%, даже в области боеприпасов – и то 26% уже гражданской продукции. Хорошие показатели, но еще очень многое нужно сделать», ‒ сказал Путин.
Он напомнил, что целью программы диверсификации предприятий ОПК является выпуск 30% гражданской продукции к 2025 г. и половина ‒ к 2030 г. Соответствующее поручение Путин дал руководству военных заводов в 2016 г. В 2018 г. президент заявил, что с 2020 г. гособоронзаказ будет постепенно сокращаться после того, как завершится программа перевооружения армии, рассчитанная на 2011‒2020 гг., и количество современной техники в войсках достигнет 70%.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет на 2021‒2023 гг. будет предусматривать 10%-ную оптимизацию. Сэкономить российские власти собираются в том числе на закупках новых вооружений для армии. На эти меры Минфин намерен пойти ради того, чтобы сбалансировать бюджет после пандемии коронавируса и вызванных ею экономических последствий.