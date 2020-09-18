Путин оценил уровень диверсификации предприятий ОПК

Глава государства отметил, что объем гражданской продукции на предприятиях ОПК растет ежегодно. По его словам, в 2018 г. это были 20,9%, а в 2019 г. ‒ уже 24,1%. «По-моему, в авиастроении уже свыше 31%, даже в области боеприпасов – и то 26% уже гражданской продукции. Хорошие показатели, но еще очень многое нужно сделать», ‒ сказал Путин.