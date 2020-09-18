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Путин оценил уровень диверсификации предприятий ОПК

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Доля гражданской продукции, выпускаемой некоторыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса, уже превысила намеченные программой диверсификации 30%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что объем гражданской продукции на предприятиях ОПК растет ежегодно. По его словам, в 2018 г. это были 20,9%, а в 2019 г. ‒ уже 24,1%. «По-моему, в авиастроении уже свыше 31%, даже в области боеприпасов – и то 26% уже гражданской продукции. Хорошие показатели, но еще очень многое нужно сделать», ‒ сказал Путин. 

Он напомнил, что целью программы диверсификации предприятий ОПК является выпуск 30% гражданской продукции к 2025 г. и половина ‒ к 2030 г. Соответствующее поручение Путин дал руководству военных заводов в 2016 г. В 2018 г. президент заявил, что с 2020 г. гособоронзаказ будет постепенно сокращаться после того, как завершится программа перевооружения армии, рассчитанная на 2011‒2020 гг., и количество современной техники в войсках достигнет 70%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет на 2021‒2023 гг. будет предусматривать 10%-ную оптимизацию. Сэкономить российские власти собираются в том числе на закупках новых вооружений для армии. На эти меры Минфин намерен пойти ради того, чтобы сбалансировать бюджет после пандемии коронавируса и вызванных ею экономических последствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных