Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан ввели военное положение, взаимно обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а также привлечении наемников и военных третьих стран. Баку утверждает, что намерен восстановить свою территориальную целостность и прекратит боевые действия лишь в том случае, если Ереван уведет из Карабаха свои войска. Стороны сообщают о сотнях убитых военнослужащих противника и десятках единиц уничтоженной техники, в том числе танков, артиллерийских и зенитных систем, самолетов и вертолетов.