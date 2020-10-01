Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в раздельных телефонных разговорах обсудил с лидерами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября провел телефонные разговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном...Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что главы Армении и Азербайджана обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Более подробных деталей разговоров не приводится.
Белоруссия входит в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, образованную в 1992 г., вскоре после начала Карабахской войны (1991-1994г.), которая закончилась образованием непризнанной и поддерживаемой Арменией Нагорно-Карабахской республики на значительной части территории Азербайджана. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. За 28 лет существования формата все попытки урегулирования окончились безрезультатно.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, о переговорах российского лидера с азербайджанским не сообщалось. Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении и заявил о готовности Москвы предоставить площадку для переговоров об урегулировании.
Крупнейшие за 26 лет с конца Карабахской войны боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджанская армия под предлогом обстрелов с армянской стороны начала крупномасштабное наступление по всей линии прекращения огня, которое, однако, пока не привело к существенным результатам.Стороны сообщают о сотнях убитых военнослужащих противника и десятках единиц уничтоженной техники, в том числе танков, артиллерийских и зенитных систем, самолетов и вертолетов.
Армения и Азербайджан ввели военное положение, взаимно обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а также привлечении наемников и военных третьих стран. Баку утверждает, что намерен восстановить свою территориальную целостность и прекратит боевые действия лишь в том случае, если Ереван уведет из Карабаха свои войска. Стороны сообщают о сотнях убитых военнослужащих противника и десятках единиц уничтоженной техники, в том числе танков, артиллерийских и зенитных систем, самолетов и вертолетов.