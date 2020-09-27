Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили по телефону обострение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений», — говорится в сообщении.
Путин отметил в разговоре, что стороны конфликта должны добиться прекращения боевых действий, а также предпринять все условия для недопущения дальнейшей эскалации противостояния.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Армении, уточнили в Кремле.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет. В Армении также было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
Позднее указ о введении военного положения подписал и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ранее в воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения огня и выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.