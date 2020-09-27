Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения огня и выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.