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В Ереване назвали события в Карабахе объявлением войны армянскому народу

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Азербайджан возобновил боевые действия в Нагорном Карабахе, объявив таким образом войну армянскому народу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации.

«Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства», — сказал он.

По словам Пашиняна, в результате бомбардировок вооруженных сил Азербайджана Нагорного Карабаха есть раненные и убитые. Армения, являясь гарантом безопасности и независимости Народного Карабаха, готова к войне и нанесению мощного удара по силам Азербайджана, заявил он.

«Армянский народ готов к этой войне. Потому что он всегда трезво осознавал, что ненависть, вражда и ненависть, которыми азербайджанская диктатура кормила свой народ на протяжении десятилетий, не могут привести ни к какому результату, кроме войны», — рассказал он.

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Пашинян также заявил, что Азербайджан может военные действия в направлении границ Армении, и призвал международное сообщество серьезно отнестись к этой ситуации. Особую настороженность вызывает позиция Турции, заявившая о своей поддержке Азербайджана, добавил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.

Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет.

Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения огня и выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ранее по теме: Говорить о полномасштабной операции со стороны Азербайджана преждевременно – эксперт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных