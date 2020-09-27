В Ереване назвали события в Карабахе объявлением войны армянскому народу
Азербайджан возобновил боевые действия в Нагорном Карабахе, объявив таким образом войну армянскому народу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации.
«Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства», — сказал он.
По словам Пашиняна, в результате бомбардировок вооруженных сил Азербайджана Нагорного Карабаха есть раненные и убитые. Армения, являясь гарантом безопасности и независимости Народного Карабаха, готова к войне и нанесению мощного удара по силам Азербайджана, заявил он.
«Армянский народ готов к этой войне. Потому что он всегда трезво осознавал, что ненависть, вражда и ненависть, которыми азербайджанская диктатура кормила свой народ на протяжении десятилетий, не могут привести ни к какому результату, кроме войны», — рассказал он.
Пашинян также заявил, что Азербайджан может военные действия в направлении границ Армении, и призвал международное сообщество серьезно отнестись к этой ситуации. Особую настороженность вызывает позиция Турции, заявившая о своей поддержке Азербайджана, добавил он.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет.
Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения огня и выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.