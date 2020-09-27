В Ереване назвали события в Карабахе объявлением войны армянскому народу

«Армянский народ готов к этой войне. Потому что он всегда трезво осознавал, что ненависть, вражда и ненависть, которыми азербайджанская диктатура кормила свой народ на протяжении десятилетий, не могут привести ни к какому результату, кроме войны», — рассказал он.