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Говорить о полномасштабной операции со стороны Азербайджана преждевременно – эксперт

Ведомости

На данный момент нет оснований говорить о проведении вооруженными силами Азербайджана полномасштабной операции в Нагорном Карабахе, рассказал «Ведомостям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, с азербайджанской стороны не видно развёртывания крупных группировок, способных действовать в глубину, а также нет признаков предварительных мобилизационных мероприятий.

Эксперт пояснил, что азербайджанская армия должна сосредоточить для крупномасштабной операции не менее 50% своей численности, чего не наблюдается. Поэтому вряд ли можно будет говорить о какой-то операции с решительными целями с её стороны за рамками локальных стычек, полагает Мураховский.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.

Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

Правительство Армении в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры были объявлены и в Нагорно-Карабахской республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных