Говорить о полномасштабной операции со стороны Азербайджана преждевременно – эксперт

Эксперт пояснил, что азербайджанская армия должна сосредоточить для крупномасштабной операции не менее 50% своей численности, чего не наблюдается. Поэтому вряд ли можно будет говорить о какой-то операции с решительными целями с её стороны за рамками локальных стычек, полагает Мураховский.