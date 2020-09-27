Говорить о полномасштабной операции со стороны Азербайджана преждевременно – эксперт
На данный момент нет оснований говорить о проведении вооруженными силами Азербайджана полномасштабной операции в Нагорном Карабахе, рассказал «Ведомостям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
По его словам, с азербайджанской стороны не видно развёртывания крупных группировок, способных действовать в глубину, а также нет признаков предварительных мобилизационных мероприятий.
Эксперт пояснил, что азербайджанская армия должна сосредоточить для крупномасштабной операции не менее 50% своей численности, чего не наблюдается. Поэтому вряд ли можно будет говорить о какой-то операции с решительными целями с её стороны за рамками локальных стычек, полагает Мураховский.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Правительство Армении в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры были объявлены и в Нагорно-Карабахской республике.